ETV Bharat / business

ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করা প্রয়োজন: পীযূষ গোয়েল

ভারত-রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের 'বন্ধু' রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও দুই দেশ প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হিসাবে রয়েছে।

Piyush Goyal
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল (ছবি: এএনআই)
author img

By PTI

Published : December 4, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুই দিনের ভারত সফরে দিল্লি আসছেন। পুতিনের সফরের আগে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্ধৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তাপমাত্রা যত কমই হোক না কেন, ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্ব সর্বদা উষ্ণ থাকবে।

ভারত ও রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের 'বন্ধু' রাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন বলে মনে করেন অনেকে। তবে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই বন্ধুত্ব মূলত সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্র এবং সাম্প্রতিককালে অপরিশোধিত তেল কেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ভারত-রাশিয়া ধারাবাহিকভাবে এর সুবিধা পেয়েছে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও ভারত-রাশিয়া প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হিসাবে রয়ে গিয়েছে। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য, উভয় দেশ তাদের বাণিজ্য 2030 সালের মধ্যে 100 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

শিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দুই দেশের মধ্যে বর্তমান বাণিজ্যের বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য আনার বিষয়েও কথা বলেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে আরও বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। পীযূষ গোয়েল বলেন, উভয় দেশের একে অপরকে দেওয়ার মতো অনেক কিছু রয়েছে। রাশিয়াকে অনেক কিছু দিতে পারে ভারত এবং একই সঙ্গে রাশিয়া থেকেও অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে। এই বাণিজ্য সম্পর্কের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত রাশিয়াকে পরিষেবা খাতে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে। ভারত থেকে রাশিয়ায় রফতানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় খাতগুলির মধ্যে রয়েছে ভোগ্যপণ্য, খাদ্যপণ্য, অটোমোবাইল, ট্রাক্টর, ভারী বাণিজ্যিক যানবাহন, স্মার্টফোনের মতো ইলেকট্রনিক্স পণ্য, শিল্প উপাদান এবং টেক্সটাইল। আমরা থেমে থাকতে পারি না৷ আমাদের বেড়ে উঠতে হবে, আমাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে৷"

FICCI আয়োজিত ভারত-রাশিয়া বিজনেস ফোরাম-এর সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে, রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাহী কার্যালয়ের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ম্যাক্সিম ওরেশকিন বলেন, "রাশিয়ার আমদানিতে ভারতের অংশ 2 শতাংশেরও কম এবং এটি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আরও সুষম বাণিজ্যের জন্য এটি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভারত ছয়টি প্রধান ক্ষেত্রে সরবরাহ বাড়াতে পারে এবং এর মধ্যে রয়েছে কৃষি, ওষুধ, টেলিকম সরঞ্জাম, শিল্প উপাদান এবং মানবসম্পদ।"

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতকে সর্বশেষ যুদ্ধ প্রযুক্তিতে সজ্জিত নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং যুদ্ধবিমান তৈরিতে সহায়তা করতে পারে রাশিয়া। যুদ্ধবিমান এবং ড্রোন প্রতিরক্ষা খাতে নতুন কৌশলগত চাহিদা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই চাহিদা মেটাতে ভারতকে এই প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। রাশিয়া এই ক্ষেত্রে ভারতকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করতে পারে।

  1. ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন, দিল্লিতে জারি হাই অ্যালার্ট
  2. ভারতের সঙ্গে জ্বালানি খাতে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী রাশিয়া: রুশ উপপ্রধানমন্ত্রী

TAGGED:

PIYUSH GOYAL
INDIA RUSSIA BILATERAL TRADE
PM MODI
INDIA RUSSIA TRADE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.