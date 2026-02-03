রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করেছে ভারত ! ট্রাম্পের দাবির পর জবাব দিল ক্রেমলিন

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করেছে ভারত ! ট্রাম্পের দাবির পর জবাব দিল ক্রেমলিন
ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে না বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবির জবাব দিয়েছে রাশিয়া। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ভারত-রাশিয়ার তেল বাণিজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করেছেন৷
By PTI
Published : February 3, 2026 at 8:02 PM IST
মস্কো, 3 ফেব্রুয়ারি: ভারত সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির বিরুদ্ধে রাশিয়া একটি বিবৃতি জারি করেছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলার পর ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, ভারত রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই দাবি প্রসঙ্গে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন যে, রাশিয়া ভারত থেকে এমন কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পায়নি যেখানে বলা হয়েছে যে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে।
রাশিয়ার তেল ক্রয় সম্পর্কে ক্রেমলিন যা বলেছে
স্পুটনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মস্কোতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়, পেসকভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের সঙ্গে একটি নতুন বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণার পর প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর আলোকপাত করেন। চুক্তির অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর 18 শতাংশ হারে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করবে, যা ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন হার।
মার্কিন দাবি অস্বীকার করেছে রাশিয়া
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে এবং আমেরিকার মাধ্যমে ভেনেজুয়েলা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আরও তেল কিনতে সম্মত হয়েছেন।" এই দাবির একদিন পর দিমিত্রি পেসকভের বিবৃতি, "এই বিষয়ে আমরা এখনও ভারতের কাছ থেকে কোনও বিবৃতি শুনিনি।" রুশ মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্রেমলিনের মুখপাত্র আরও বলেছেন যে রাশিয়া সম্ভাব্য সকল উপায়ে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে চায়। রাশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রক সূত্র আরও জানিয়েছে যে, তারা ভারতীয় শোধনাগারগুলির থেকে চুক্তি বাতিলের কোনও নোটিশ পায়নি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের সঙ্গে একটি নতুন বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণার পর প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর আলোকপাত করেন। চুক্তির অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর 18 শতাংশ হারে হ্রাসকৃত পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করবে, যা ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন হার। ভারতের উপর আরোপিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক শুল্ক 50 শতাংশ (25 শতাংশ পারস্পরিক এবং রাশিয়ার তেল আমদানির জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ) থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে৷ ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক মস্কোর সঙ্গে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী জ্বালানি সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে কিনা তা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের এই বিবৃতি সামনে এসেছে৷