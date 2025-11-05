ETV Bharat / business

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জের ! ডিসেম্বর থেকে রুশ তেলের আমদানি কমাচ্ছে ভারত

21 নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া রোসনেফ্ট এবং লুকোয়েলের উপর নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর রুশ অপরিশোধিত তেলের সরাসরি আমদানি কমাতে চলেছে ভারত ৷

India Russia Crude Oil Imports
রুশ অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমাবে ভারত (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : November 5, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: রাশিয়ার তেল আমদানির উপর মার্কিন চাপের মধ্যে, অক্টোবরে ভারতের রুশ তেল আমদানি বৃদ্ধি পায়। তবে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে তা হ্রাস পায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার তেল ক্রয়কে একটি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, যার মধ্যে অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্কও ছিল। হোয়াইট হাউস এবং এর কর্মকর্তারা নয়াদিল্লিকে চাপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ভারত অটল ছিল। তবে আগামী ডিসেম্বর থেকে রুশ অপরিশোধিত তেলের সরাসরি আমদানি কমাতে চলেছে ভারত ৷

21 নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া রোসনেফ্ট এবং লুকোয়েলের উপর নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর, নভেম্বরের শেষের দিক থেকে ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের সরাসরি আমদানি কমানো প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় পরিশোধক কোম্পানিগুলির শোধনাগারগুলিতে পেট্রোল এবং ডিজেলের মতো জ্বালানিতে রূপান্তরিত হয় ৷ তবে ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় পরিশোধক কোম্পানিগুলি মস্কোর দুটি বৃহত্তম তেল রফতানিকারকের উপর সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা মেনে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সামুদ্রিক অনুসন্ধান সংস্থা কেপলারের মতে, এর ফলে ডিসেম্বরে রাশিয়ার তেলের আমদানি তীব্র ভাবে হ্রাস পাবে৷ তবে, মধ্যস্থতাকারী এবং বিকল্প বাণিজ্য রুটের মাধ্যমে 2026 সালের প্রথম দিকে ধীরে ধীরে রুশ তেলের আমদানি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে।

শীর্ষ আমদানিকারক রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, যার রোসনেফ্টের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ চুক্তি রয়েছে, তারা রাশিয়ার তেল নেওয়া বন্ধ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার-নিয়ন্ত্রিত আরও দুটি পরিশোধক সংস্থা জানিয়েছে যে, তারা রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করছে। ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড এবং ইস্পাত ব্যবসায়ী লক্ষ্মী মিত্তলের মিত্তল এনার্জি এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (এইচপিসিএল) যৌথ উদ্যোগ এইচপিসিএল-মিত্তল এনার্জি লিমিটেড, ভবিষ্যতে আমদানি স্থগিত করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে।

2025 সালের প্রথমার্ধে রাশিয়া থেকে আমদানি করা 1.8 মিলিয়ন ব্যারেলের অপরিশোধিত তেলের অর্ধেকেরও বেশি ছিল এই তিনটি তেল। তবে, নায়ারা এনার্জির ভাদিনার রিফাইনারি, যা আংশিকভাবে রোসনেফ্টের মালিকানাধীন এবং ইতিমধ্যেই ইইউ নিষেধাজ্ঞার অধীনে, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের চাহিদা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

কেপলারের প্রধান গবেষণা বিশ্লেষক (রিফাইনিং ও মডেলিং) সুমিত রিতোলিয়ার মতে, অক্টোবরে রাশিয়া ভারতের শীর্ষ অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী ছিল ৷ এই তালিকায় তারপরে ছিল ইরাক এবং সৌদি আরব। নিষেধাজ্ঞার আগে ভারতে রাশিয়ার চালান প্রতিদিন 1.6 মিলিয়ন ব্যারেল থেকে 1.8 মিলিয়ন ব্যারেল (এমবিডি) পৌঁছেছিল, 21 অক্টোবরের পরে এই আমদানিতে হ্রাস লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ কারণ, পরিশোধকরা সম্ভাব্য মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চলেছিল।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের সম্ভার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ তবে ভবিষ্যতে আমদানি আরও জটিল সরবরাহ এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে।

