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মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ওড়াল ভারত, মে মাসে রুশ তেলের আমদানি 21% বাড়াল দিল্লি

CREA জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে আমদানি 21 শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় মে মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানি আগের মাসের তুলনায় 8 শতাংশ বেড়েছে।

Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (ছবি: আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 11:05 AM IST

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নয়াদিল্লি, 14 জুন: ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাতের সময় থেকেই রাশিয়ার তেলের একটি প্রধান ক্রেতা হয়ে ওঠে ভারত। মে মাসে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল রফতানির 50 শতাংশই ছিল চিনে, আর 36 শতাংশ তেল আমদানি করে ভারত ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

2026 সালের মে মাসেও ভারত রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানির দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা ছিল। ভারতীয় শোধনাগারগুলির ক্রয় বৃদ্ধির কারণে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল এবং অন্যান্য জ্বালানির মোট আমদানি আনুমানিক 5.8 বিলিয়ন ইউরোতে (প্রায় 6.7 বিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর একটি প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য সামনে এসেছে। এতে বলা হয়েছে যে, মে মাসে রাশিয়া থেকে ভারতের মোট আমদানিতে অপরিশোধিত তেলের অংশ ছিল প্রায় 83 শতাংশ। এর মূল্য ছিল 4.8 বিলিয়ন ইউরো। এছাড়া, তেলজাত পণ্যের আমদানি ছিল 550 মিলিয়ন ইউরো এবং কয়লার আমদানি ছিল 429 মিলিয়ন ইউরো।

CREA জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে আমদানি 21 শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় মে মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানি আগের মাসের তুলনায় 8 শতাংশ বেড়েছে। গুজরাতের প্রধান শোধনাগার কেন্দ্রগুলিতে রুশ অপরিশোধিত তেলের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে ভাদিনার শোধনাগার থেকে 36 শতাংশ বেশি রুশ তেল ছাড়া হয়েছে, অন্যদিকে জামনগর শোধনাগার কমপ্লেক্সে 14 শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

CREA-এর তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানি আগের মাসের তুলনায় 8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল রাশিয়া থেকে আমদানির 21 শতাংশ বৃদ্ধি। ভারতীয় শোধনাগারগুলি রাশিয়া থেকে সস্তা অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়ে দেওয়ায় আমদানিতে এই বৃদ্ধি ঘটেছে।

গুজরাতের ভাদিনার শোধনাগারে রুশ অপরিশোধিত তেল খালাস এপ্রিলের তুলনায় 36 শতাংশ বেড়েছে। জামনগর শোধনাগার কমপ্লেক্সে রুশ তেল সরবরাহ 14 শতাংশ বেড়েছে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ভারতের প্রধান শোধনাগার কেন্দ্রগুলি রুশ তেল ক্রয় বাড়িয়েছে।

CREA-এর তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শোধনাগারগুলিও এই বছর আমদানি পুনরায় শুরু করার পর ক্রয় বাড়িয়েছে। নিউ ম্যাঙ্গালোর এবং বিশাখাপত্তনম শোধনাগার দুটি 2025 সালের নভেম্বরের শেষে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে দিলেও 2026 সালের মার্চ থেকে আবার ক্রয় শুরু করেছে। মে মাসে নিউ ম্যাঙ্গালোর শোধনাগারে রাশিয়া থেকে তেল সরবরাহ 13 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিশাখাপত্তনম শোধনাগারে তা 42 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

CREA-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন 21 জানুয়ারী, 2026 থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও, 2026 সালের মে মাসে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ব্যবহারকারী শোধনাগারগুলি থেকে তেলজাত পণ্যের 10টি চালান ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে এসে পৌঁছেছে।

ভারত, তুরস্ক, ব্রুনাই এবং জর্জিয়ার যে শোধনাগারগুলি রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ব্যবহার করে, তারা 2026 সালের মে মাসে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত দেশগুলিতে 641 মিলিয়ন ইউরো মূল্যের তেলজাত পণ্য রফতানি করেছে। এই আমদানিকারকদের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন 174 মিলিয়ন ইউরো, অস্ট্রেলিয়া 275 মিলিয়ন ইউরো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 147 মিলিয়ন ইউরো এবং নিউজিল্যান্ড 45 মিলিয়ন ইউরোর পণ্য ক্রয় করেছে।

CREA-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় 214 মিলিয়ন ইউরো মূল্যের এই পণ্যগুলি রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে উৎপাদিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো তেলজাত পণ্যগুলি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জামনগর শোধনাগার, তুরস্কের সোকার-মালিকানাধীন স্টার শোধনাগার এবং তুপ্রাসের ইজমির শোধনাগার থেকে রফতানি করা হয়েছিল। CREA জানিয়েছে যে, গত তিন মাসে স্টার শোধনাগারের মোট অপরিশোধিত তেল ফিডস্টকের 39 শতাংশ এবং জামনগর শোধনাগারের ফিডস্টকের 15 শতাংশ রাশিয়া থেকে এসেছে।

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