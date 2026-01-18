ETV Bharat / business

মার্কিন-নির্ভরতা কমছে, ভারতের ওষুধ রফতানির নতুন বাজার ব্রাজিল-নাইজেরিয়া

ভারতের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চড়া শুল্ক আরোপ সত্ত্বেও, দেশীয় রফতানিকারকরা অন্যান্য বাজারের সন্ধান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তাদের নির্ভরতা কমিয়ে চলেছেন।

India Pharma Exports Surge
ভারতের ওষুধ রফতানির নতুন বাজার ব্রাজিল-নাইজেরিয়া (ছবি: আইএএনএস)
author img

By PTI

Published : January 18, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 18 জানুয়ারি: ভারতের উপর 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক আরোপের পরেও দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে 'গভীর ক্ষত' তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ কারণ, ভারতের রফতানিকারকরা মার্কিন বাজারের উপর নির্ভরতা ক্রমশ হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যান্য ভৌগোলিক অঞ্চলে দেশীয় পণ্যের জন্য নতুন বাজার প্রসারিত করে চলেছেন। এই লক্ষ্যে, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, ওমান-সহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্রাজিল ও নাইজেরিয়া ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলির জন্য প্রধান রফতানি গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। নাইজেরিয়া দ্রুততম বর্ধনশীল গন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে 179 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি বৃদ্ধি করেছে এবং মোট রফতানি বৃদ্ধিতে 14 শতাংশেরও বেশি অবদান রেখেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবছরের এপ্রিল-নভেম্বর মাসে ব্রাজিলও প্রায় 100 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রকের একজন কর্তা বলেছেন, "এই বাজারগুলি স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান সুযোগ, সরকারি ক্রয়ের সম্প্রসারণ এবং ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাকে প্রতিফলিত করে, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধির চাহিদা-নিবিড় অঞ্চলগুলিতে ভারতের পছন্দের সরবরাহকারী হিসাবে ভূমিকাকে শক্তিশালী করে।" 2025-26 সালের এপ্রিল-নভেম্বর মাসে ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল (ওষুধ) রফতানি 6.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 20.48 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রকের ওই কর্মকর্তা আরও জানান, তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র এখনও একক বৃহত্তম গন্তব্য হিসেবে রয়েছে এবং এপ্রিল-নভেম্বর 2025 সময়ে মোট রফতানির 31 শতাংশেরও বেশি সেখানে হয়েছে। অন্যদিকে, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির চিত্রটি একাধিক ভৌগোলিক অঞ্চলে চাহিদার বিস্তৃতিকে তুলে ধরে, যা ভারতের ওষুধ রফতানির স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, জার্মানি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলিতেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা স্থিতিশীল অংশীদারিত্ব বজায় রেখে সম্মিলিতভাবে রফতানি সম্প্রসারণে অবদান রেখেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নেদারল্যান্ডস রফতানিতে 58 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি যোগ করেছে, যা ইউরোপীয় ফার্মাসিউটিক্যাল (ওষুধ) বিতরণ নেটওয়ার্কে ভারতের ক্রমবর্ধমান সংহতিকে প্রতিফলিত করে।

TAGGED:

PHARMA EXPORTS OF INDIA
INDIAN PHARMACEUTICALS
INDIA PHARMA EXPORTS
INDIA PHARMA EXPORTS SURGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.