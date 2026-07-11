কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভারত-নিউজিল্যান্ড, চার বছরের লক্ষ্যমাত্রা 35000 কোটি টাকার বাণিজ্য
ভারত ও নিউজিল্যান্ড তাদের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে, যার লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করে 35000 কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া ৷
By PTI
Published : July 11, 2026 at 12:49 PM IST
অকল্যান্ড, 11 জুলাই: নিউজিল্যান্ড সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অকল্যান্ডে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে মোদি-লাক্সন দুই দেশের সম্পর্ককে কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত করতে সম্মত হয়েছেন। আলোচনার পর, দুই দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করেছে।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সমের মধ্যে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের পর, দুই দেশ আগামী পাঁচ বছরে পণ্য ও পরিষেবা খাতে বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করে 2030 সালের মধ্যে 35000 কোটি টাকায় পৌঁছানোর একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
এই অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাবের প্রেক্ষাপটে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আয়োজিত তাঁর তিন-দেশ সফরের তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদি শুক্রবার রাতে অকল্যান্ডে পৌঁছন। সম্প্রতি ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই সফরটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
মোদি-লাক্সনের বৈঠকটি থেকে 10টি চুক্তি-সহ মোট 18টি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আগামী চার বছরে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি কর্মপরিকল্পনা, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামুদ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি কাঠামো এবং ভারতীয় নৌবাহিনী ও নিউজিল্যান্ড প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে একটি পারস্পরিক রসদ সরবরাহ চুক্তি।
বৈঠকের পর জারি করা এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে মতবিনিময় করেছেন এবং একটি মুক্ত, উন্মুক্ত ও সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রতি তাঁদের অভিন্ন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা রক্ষার গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদি-লাক্সন উভয়ই আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে 1982 সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সনদ অনুযায়ী সমুদ্রে নৌচলাচল ও আকাশপথে উড়ানের স্বাধীনতার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপের অংশ হিসেবে, উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদান জোরদার করার লক্ষ্যে একটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংলাপ প্রতিষ্ঠা করতেও সম্মত হয়েছে।
আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "দুটি সামুদ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ইন্দো-প্যাসিফিককে নতুন শক্তি জোগাবে এবং আমাদের এই সম্পর্ক শান্তির অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে নতুন উদ্যম সঞ্চার করতে পারে।" মোদি-লাক্সন উভয়ই যত দ্রুত সম্ভব সম্প্রতি স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বাণিজ্য বাধা দূর করতে এবং 2030 সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 35000 কোটি টাকায় উন্নীত করতে একসঙ্গে কাজ করবেন।
বৈঠক চলাকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ক্রিস্টোফার লাক্সন মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়েও গভীর আলোচনা করেন। উভয় নেতা ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সকল পক্ষকে সংযম প্রদর্শন, উত্তেজনা প্রশমন ও সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, "দুই নেতা হরমুজ প্রণালী দিয়ে নৌচলাচলের স্বাধীনতা এবং বিশ্ব বাণিজ্যের নির্বিঘ্ন প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জাহাজ চলাচলের ওপর যেকোনও ধরনের বিধিনিষেধের বিরোধিতা করেছেন।"