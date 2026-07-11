ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি
প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে (FTA) এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, এই চুক্তি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি সঞ্চার করবে।
Published : July 11, 2026 at 7:23 AM IST
অকল্যান্ড, 11 জুলাই: শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে (FTA) দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে এই চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
নিউজিল্যান্ডে 40 বছরের মধ্যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রথম সফর মোদির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হল ৷ এর আগে 1986 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি নিউজিল্যান্ড সফর করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন যে, এই সফর দু'দেশের সম্পর্কে নতুন গতি সঞ্চার করেছে এবং অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিষয়ে উভয় দেশের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।
প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "40 বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রীর নিউজিল্যান্ড সফরের বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে। আপনাদের অর্থনৈতিক রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আপনারা ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সম্পর্কের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারের সুযোগ তৈরি করেছেন। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।" তিনি আরও জানান যে, ভারতের প্রতি নিউজিল্যান্ডের জনগণের আন্তরিকতা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ছিল এবং তিনি এই সফরকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর দুই দিনের সফরে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছেছেন। তিনি এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন মূলত একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বাস্তবায়ন নিয়ে মুখোমুখী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই নিউজিল্যান্ড সফরে প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, বিনিয়োগ এবং ক্রীড়া সহযোগিতা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
চলতি বছরের এপ্রিলে ভারত ও নিউজিল্যান্ড একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষর করেছে। এখন, এর বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে নিউজিল্যান্ড থেকে আসা 95 শতাংশ পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস বা বিলুপ্ত করা হবে। প্রথম দিন থেকেই নিউজিল্যান্ডের 57 শতাংশ রফতানি সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত হবে। অন্যদিকে, ভারত থেকে রফতানিকৃত 100 শতাংশ পণ্যের ওপর শুল্ক বিলুপ্ত করা হবে। ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুগ্ধজাত পণ্য, চিনি, আপেল এবং আরও কিছু কৃষি পণ্যকে এই ছাড়ের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
মোদি ও লাক্সন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি, শিক্ষা ও পর্যটন, ক্রীড়া এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করবেন। মোদিকে স্বাগত জানিয়ে লাক্সন বলেন, "ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। এই সফরটি দুই দেশের মধ্যে একটি পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারিত্বের উদযাপন, যা উভয় দেশের জনগণের জন্য সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বয়ে আনবে।"
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