ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে শীঘ্রই হতে চলেছে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি: পীযূষ গোয়েল

পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলেছে ৷ শীঘ্রই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

Piyush Goyal
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : November 6, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
রোটোরুয়া (নিউজিল্যান্ড), 6 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডে তাঁর চার দিনের সরকারি সফরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে জানিয়েছেন যে, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলেছে এবং শীঘ্রই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা চলছে।

নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্যমন্ত্রী টড ম্যাকক্লে-এর সঙ্গে এফটিএ-র অগ্রগতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পর কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বলেন, "আমি বিশ্বাস করি এটি একটি ঐতিহাসিক সফর ৷ কারণ, আমরা খুব শীঘ্রই এফটিএ চূড়ান্ত করতে যাচ্ছি।" তিনি জানান, উভয় পক্ষই একে অপরের সংবেদনশীলতাকে সম্মান করছে। পীযূষ গোয়েল বলেন, "আমাদের দলগুলি দুর্দান্ত কাজ করেছে। কিছু বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যেগুলি আমাদের সামনে রয়েছে। অনেক বিষয় সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে বন্ধ করা হয়েছে।" তিনি জানান যে, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কিছু অবশিষ্ট সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং দুই দেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে ইতিবাচক, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আশা করা হচ্ছে।

দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানে প্রায় 1.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্যমন্ত্রী টড ম্যাকক্লে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এফটিএ এই বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। ম্যাকক্লে জানান যে, গত এক বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 10 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দুটি অর্থনীতির আকারের নিরিখে উল্লেখযোগ্য।

নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্যমন্ত্রী দুই দেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, "আমরা এমন একটি চুক্তি তৈরি করছি যা নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য এবং ভারতে নিউজিল্যান্ডের কোম্পানিগুলির জন্য নতুন সুযোগ প্রদান করবে।" ম্যাকক্লে আরও দাবি করেন, এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটি কৃষি প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করবে।

গোয়েল নিউজিল্যান্ডে তাঁর চার দিনের সরকারি সফরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "আগামিকালও আলোচনা চলবে এবং আশা করি অনেক কাজ হবে। তাই আমি মনে করি শীঘ্রই নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের একটি এফটিএ হবে৷"

চুক্তি চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য, টড ম্যাকক্লে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আগামী সপ্তাহে ভারত সফর করবেন। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

