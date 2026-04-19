মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনায় জোগানে টান, ভারতে রান্নার গ্যাসের ব্যবহার কমেছে 13 শতাংশ

মার্চে ভারতে মোট এলপিজি ব্যবহার 13% কমেছে। পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাত জ্বালানির সরবরাহ শৃঙ্খলকে ব্যাহত করেছে৷ চাহিদার ঘাটতিতে দাম বাড়ছে, দেশে এলপিজির ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

মার্চে ভারতে মোট এলপিজি ব্যবহার 13% কমেছে (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : April 19, 2026 at 4:43 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল: মার্চ মাসে ভারতে রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) ব্যবহার ব্যাপক হারে 13 শতাংশ কমেছে। এর প্রধান কারণ ছিল মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, যার ফলে সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এবং আবাসিক ও বাণিজ্যিক উভয় ব্যবহারকারীর জন্যই গ্যাসের প্রাপ্যতা প্রভাবিত হয়। মার্চ মাসে এলপিজি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল 23.79 লক্ষ টন, যা গত বছরের একই সময়ের 27.29 লক্ষ টনের তুলনায় 12.8 শতাংশ কম। ভারত তার এলপিজি চাহিদার প্রায় 60 শতাংশ আমদানি করে, যার বেশিরভাগই হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে।

ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলি হামলা এবং তেহরানের প্রতিশোধমূলক হামলার পর এই পথটি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায়, ঘরোয়া রান্নার জন্য গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার হোটেল ও শিল্পকারখানার মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এলপিজি সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে।

তেল মন্ত্রকের পেট্রোলিয়াম পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ সেল (পিপিএসি)-এর তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসে আবাসিক গ্রাহকদের কাছে বিক্রি হওয়া এলপিজি সিলিন্ডারের পরিমাণ 8.1 শতাংশ কমে 22.19 লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে৷ অন্যদিকে, অনাবাসিক গ্রাহকদের কাছে বিক্রি হওয়া সিলিন্ডারের পরিমাণ প্রায় 48 শতাংশ কমেছে। পাইকারি এলপিজি বিক্রি ব্যাপক হারে 75.5 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

পিপিএসি-র তথ্য অনুযায়ী, এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক থাকা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের সমস্ত চাহিদা পূরণ হওয়ার সরকারি দাবির তুলনায় ব্যবহার কম হয়েছে। এই ঘাটতি মেটাতে, সরকার এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শোধনাগারগুলিকে পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদন থেকে কাঁচামাল সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছে। পিপিএসি-র তথ্য অনুযায়ী, এর ফলে অভ্যন্তরীণ এলপিজি উৎপাদন এক বছর আগের 1.1 মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে মার্চ মাসে 1.4 মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে।

এই উদ্যোগের ফলে সম্পূর্ণ 2025-26 অর্থবছরে (এপ্রিল 2025 থেকে মার্চ 2026) এলপিজি উৎপাদন পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরের 12.8 মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 13.1 মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। মার্চ মাস ব্যতিক্রম হলেও, মার্চ 2026-এ সমাপ্ত অর্থবছরে এলপিজি ব্যবহার 6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 33.212 মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে।

জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য দূষণকারী জ্বালানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন বিকল্প ব্যবহারের সরকারি প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এলপিজি-র ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের কারণে অনেক উপসাগরীয় দেশে আকাশপথ বন্ধ এবং ফ্লাইট চলাচল স্থগিত হওয়ায়, গত বছরের একই সময়ের 8,01,000 টন বিক্রির তুলনায় এই বছরের মার্চ মাসে জেট ফুয়েল বা এটিএফ-এর ব্যবহার প্রায় অপরিবর্তিত থেকে 8,07,000 টনে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধ-প্রভাবিত দুটি জ্বালানি ছাড়া পেট্রোল ও ডিজেলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রোলের বিক্রি 7.6 শতাংশ বেড়ে 37.8 লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে৷ অন্যদিকে, ডিজেলের ব্যবহার 8.1 শতাংশ বেড়ে 87.27 লক্ষ টন হয়েছে।

