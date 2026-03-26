পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করল দেশের সর্ববৃহৎ খুচরো বিক্রেতা সংস্থা
মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আঁচে দেশে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ল ৷
By PTI
Published : March 26, 2026 at 1:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 মার্চ: পেট্রলের দাম বৃদ্ধি করল দেশের বৃহত্তম বেসরকারি জ্বালানির খুচরো বিক্রেতা সংস্থা নায়ারা এনার্জি ৷ বৃহস্পতিবার এই সংস্থা পেট্রলের দাম প্রতি লিটারে 5 টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে 3 টাকা বৃদ্ধি করেছে ৷ সূত্রের খবর, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে আন্তর্জাতিক জ্বালানির বাজারে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের আবহে বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য প্রায় 50 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কিন্তু ভারতের জ্বালানি বিপণনকারী কোম্পানিগুলি পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করেনি ৷ স্বভাবতই এই অবস্থায় প্রবল চাপের মধ্যে ছিল কোম্পানিগুলি ৷
দেশের 1 লক্ষ 2 হাজার 75টি পেট্রল পাম্পের মধ্যে 6 হাজার 967 গুলি পেট্রল পাম্প পরিচালনা করে নায়ারা এনার্জি ৷ সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির চাপ এবার গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে ৷ রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের যৌথ খুচরো জ্বালানি বিক্রেতা জিও-বিপি 2 হাজার 185টি পাম্প পরিচালনা করে ৷ এই সংস্থা এখনও বিপুল ক্ষতি সত্ত্বেও দেশে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করেনি ৷ রাজ্য সরকারের অধীনস্থ খুচরো বিক্রেতা সংস্থাগুলি বাজারের 90 শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে ৷ তারাও এখনো মূল্য একই রেখেছে ৷