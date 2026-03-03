6 থেকে 8 সপ্তাহের জোগান আছে, জ্বালানির অভাব হবে না; আশ্বাস মোদি সরকারের
জ্বালানি ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছে মোদি সরকার ৷ ভারতে থাকা অপরিশোধিত তেল দিয়ে 25 দিন কাজ চালানো যাবে বলে জানা গিয়েছে ৷
By PTI
Published : March 3, 2026 at 8:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 মার্চ: জ্বালানির অভাব হবে না ৷ আগামী 6 থেকে 8 সপ্তাহের প্রয়োজন মেটানোর মতো পেট্রল ও ডিজেল ভারতের সংগ্রহে রয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার থেকে এমনটাই জানতে পেরেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ মানে জ্বালানি ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা নেই বলেই দাবি করছে মোদি সরকার ৷
অপরিশোধিত তেল থেকে শুরু করে পেট্রল ও ডিজেলের ব্যাপারে ভারতের মোট চাহিদার অর্ধেকের বেশি মিটিয়ে থাকে হরমুজ প্রণালী ৷ এখন সেখানেই সংঘাত-শঙ্কা ৷ ইজরায়েল এবং আমেরিকার সামরিক অভিযানের পর হরমুজ প্রণালী প্রসঙ্গে কড়া অবস্থান নিয়েছে ইরান ৷ জ্বালানি নিয়ে কোনও ট্রাক কোথাও যেতে পারবে না বলে হুশিয়ারিও দিয়েছে তারা ৷ এমনই আবাহে ভারতে জ্বালানির সঙ্কট দেখা যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন অনেকেই ৷ তবে পেট্রলিয়াম মন্ত্রক এমন কোনও আশঙ্কা এখনই করছে না ৷ মন্ত্রকের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "সরকার প্রতিটি মিনিটের পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে ৷ আর তা থেকে প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের মনে হয়েছে, সাত থেকে দশদিনের মধ্যে সংঘাতের সমাপ্তি হয়ে যাবে ৷ "
ভারতে থাকা অপরিশোধিত তেল দিয়ে 25 দিন কাজ চালানো যাবে ৷ তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা থেকে তেল আমদানি করার ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ জ্বালানিতে এখনই টান না পড়লেও দাম যে বাড়বে তা মেনে নিচ্ছেন প্রবীণ আধিকারিকরা ৷ সেটা ঘুরপথে ভারতীয়দের উপর চাপ সৃষ্টি করবে ৷
পেট্রলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরিও সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভারতের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল আছে ৷ আর তাই দেশের তৈল সংশোধনাগারগুলি থেকে পেট্রল বা ডিজেল পেতে কোনও সমস্য়া হবে না ৷ তবে ঠিক কী পরিমাণে অপরিশোধিত তেল ভারতের কাছে আছে এবং তা দিয়ে কতদিন কাজ চালানো সম্ভব সেই হিসেব অবশ্য দেননি মন্ত্রী ৷ এ ব্যাপারে বিস্তারিক বিবরণ দিতে রাজি হননি মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য ৷ পাশাপাশি মন্ত্রী জানান, পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে মন্ত্রকের তরফে একটি 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে ৷ সেথান থেকে নানা বিষয় খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷
একটি প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ভারত সরকারের জন্য এখনকার পরিস্থিতি মোটের উপর স্বস্তিদায়ক ৷ আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কারণ নেই ৷ ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ৷ দেশের গতি যাতে কোনওভাবে থেমে না যায় তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর ৷ যাত্রাপথে জ্বালানির অভাব হবে না ৷ মধ্য়প্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর লাগাতার নজর রেখে আমরা নিশ্চিত যদি সংঘাত দীর্ঘায়িতও হয় তাহলে কোনও না কোনও একটি রাস্তা বের করা সম্ভব হবে ৷"