দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্যতা-মূল্য নিয়ন্ত্রণ, চিনি রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা কেন্দ্রীয় সরকারের

দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্যতা-মূল্য নিয়ন্ত্রণ, চিনি রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা কেন্দ্রীয় সরকারের
দেশের বাইরে চিনি রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার মাস চিনি রফতানি করা যাবে না ৷
By PTI
Published : May 14, 2026 at 3:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মে: বিদেশে চিনি রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে বলা হয়েছে ৷ চলতি বছরের 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে ৷ এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে চিনির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে ৷ পাশাপাশি দামও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
বিশ্বে চিনির দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ ভারত ৷ ফরেন ট্রেড ডিরেক্টোরেট-এর তরফে একটি নোটিশ জারি করে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত সুগার রফতানি করা যাবে না ৷ 13 মে প্রকাশিত নির্দেশিকায় ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি) বলা হয়েছে, "চিনি রফতানির নীতি (অপরিশোধিত চিনি, সাদা চিনি এবং পরিশোধিত চিনি)-কে 'নিয়ন্ত্রিত' থেকে 'নিষিদ্ধ' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ 30 সেপ্টম্বর পর্যন্ত অথবা আগামী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে ৷"
এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকায় রফতানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ৷ সিএক্সএল এবং ট্রাফিক রেট কোটা (টিআরকিউ)-এর অধীনে ব্যবস্থাপনায় এই দেশগুলিতে চিনি রফতানি করা যাবে ৷ নির্দিষ্ট পরিমাণে চিনি ইউরোপিয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এবং আমেরিকায় জাহাজে পাঠাতে পারে চিনি ব্যবসায়ীরা ৷ এর জন্য কোথাও কোথাও রফতানি কর অনেকটাই কম, আবার কোথাও কোনও শুল্কই লাগে না ৷
ডিজিএফটি'র এই নির্দেশ অ্যাডভান্স অথোরাইজেশন স্কিম (এএএস)-এর জন্য প্রযোজ্য নয় ৷ ফরেন ট্রেড পলিসি 2023 এএএস-কে নিয়ন্ত্রণ করে ৷ কোনও দেশের সরকারের থেকে আরেকটি দেশের সরকারে চিনি রফতানি এবং যেসব রফতানি ইতিমধ্যে স্থির হয়ে আছে, সেক্ষেত্রে চিনি বিদেশে রফতানি করা যাবে ৷
2025-26 বিপণন অর্থবর্ষ অর্থাৎ অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক প্রাথমিকভাবে 15 লক্ষ টন চিনি রফতানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ এরপর অতিরিক্ত 5 লক্ষ টনের মধ্যে 87 হাজার 587 টনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ প্রায় 16 লক্ষ টন চিনি রফতানিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ খাদ্য মন্ত্রকের পাশাপাশি চিনির মিলগুলি আশা করছে, 2025-26 বিপণন বর্ষে 7.5-8 লক্ষ টন পণ্য রফতানি করা হতে পারে ৷