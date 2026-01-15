মার্কিন শুল্ক-বাধা পেরিয়ে রফতানি বাড়াচ্ছে ভারত; নেপথ্যে নতুন বাজার, নয়া বাণিজ্য কৌশল

ETV Bharat / business

বাণিজ্য মন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বরের পর, ডিসেম্বরেও ভারতের রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নয়াদিল্লি, 15 জানুয়ারি: বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলি মন্দার আশঙ্কায় চিন্তিত বলে মনে হলেও, ভারতের পরিস্থিতি এখনও ইতিবাচক। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে, ভারতীয় অর্থনীতি ফের তার শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি ভারতের বাণিজ্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে বা করছে, এমন আশঙ্কা কমিয়েছে। কারণ, নভেম্বরের পর, ডিসেম্বরেও ভারতের রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের অগ্রগতি

বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য দেশীয় কারবারীদের চাঙ্গা করেছে। বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন, ডিসেম্বরে ভারতের পণ্য রফতানি 1.87 শতাংশ বেড়ে 38.5 বিলিয়ন ডলারের স্তর ছুয়েছে। এই সংখ্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ ! কারণ, বিশ্বব্যাপী বাজার-চাহিদা বর্তমানে কম। এর অর্থ হল, বিশ্ব এখন পণ্য আমদানিতে দ্বিধাগ্রস্ত ৷ কিন্তু, তার পরেও 'ভারতে তৈরি পণ্য' বিশ্ব বাজারে তার চাহিদা তৈরিতে সক্ষম ।

তবে, রফতানির পাশাপাশি ভারতের পণ্য আমদানিও বেড়েছে। 2025 সালের ডিসেম্বরে আমদানি বেড়ে 63.55 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই মাসে 58.43 বিলিয়ন ডলার ছিল। এর ফলে 2025 সালের ডিসেম্বরে 25 বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

ট্রাম্পের 'শুল্কাঘাত'-এর প্রভাব সীমিত: ভারত নতুন বাজার, উপায় খুঁজে বের করেছে

কয়েক মাস আগে, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন অনেক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ভারতের জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অগস্টের শেষের দিকে শুল্ক বৃদ্ধির পর, ভারতীয় পণ্যের দাম আরও বেড়ে যাবে এবং বিক্রি কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে, ভারত সুকৌশল তার বাজার এবং বাণিজ্য পন্থা পরিবর্তন করেছে।

শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর না করে, ভারত তার বাজারকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে নতুন বাজার অনুসন্ধানে জোর দিয়েছে। অর্থাৎ, চিন, রাশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের কাছে ভারত তার পণ্য বিক্রি শুরু করেছে। সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অসংখ্য লেনদেন এবং পরিকল্পনামূলক বাণিজ্য চুক্তি তুলে ধরেছে। এর ফলে ভারতীয় পণ্যের চালান ত্বরান্বিত হয়েছে।

ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের রফতানি সামান্য হ্রাস পেয়েছে, যা নভেম্বরে 6.92 বিলিয়ন ডলার থেকে কমে 6.89 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে, পুরো অর্থবর্ষের সামগ্রিক চিত্রের দিকে তাকালে, প্রথম 9 মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের রফতানি প্রায় 10 শতাংশ বেড়ে 65.88 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে। সম্প্রতি, মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বাণিজ্য ও জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তবে, চূড়ান্ত চুক্তির জন্য এখনও কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা যায়নি।

ভারতের লক্ষ্য 850 বিলিয়ন ডলার

চলতি অর্থবছরের (2025-26) জন্য একটি উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অনুমান করা হচ্ছে, ভারতের মোট রফতানি (পণ্য ও পরিষেবা-সহ) এই বছর 850 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে, রফতানি 2.44 শতাংশ বেড়ে 330.29 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তাই বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত ৷

