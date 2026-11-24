ডিসেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, বিশ্বের বৃহত্তর বাজারে ভারতের প্রবেশ
এই চুক্তিতে ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় রফতানির জন্য বড় সুযোগ রয়েছে। পণ্য বাণিজ্যে ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নবম বৃহত্তম এবং পরিষেবা বাণিজ্যে ষষ্ঠ বৃহত্তম অংশীদার।
By ANI
Published : November 24, 2026 at 9:54 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: ভারত তার বৈদেশিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে, ভারত বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য চুক্তি করছে । ভারতের মূল লক্ষ্য হল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), যাতে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) এবং পেশাজীবীরা সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎসও তৈরি করতে পারে।
এরই আওতায়, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি (FTA) আগামী 16 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-এরিক পাকে। সোমবার তিনি জানান, এই চুক্তিটি 2027 সালের মাঝামাঝি নাগাদ কার্যকর হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
“An agreement that will make a difference for growth and jobs on both sides.” - @EUAmbIndia explains the timeline and the road ahead. Where does the 🇪🇺🇮🇳 FTA stand, and what comes next? This is the first in our series on what the FTA will deliver. Stay tuned for more updates. https://t.co/2QQe8FDcw8— EU in India (@EU_in_India) November 23, 2026
এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রাসেলস সফর করার কথা রয়েছে। ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দফতর এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত। উভয় পক্ষ জানুয়ারিতে এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলেছে। এটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য বর্তমানে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলি সেরে ফেলা হচ্ছে।
ইউরোপীয় কমিশন চুক্তিটি স্বাক্ষর ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিলের কাছে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে। চুক্তির চূড়ান্ত আইনি খসড়া এবং শুল্কের একটি তালিকাও জমা দেওয়া হয়েছে। এখন কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন। এর পরে, উভয় পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে পারবে।
ইউরোপীয় কমিশন হল ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান নির্বাহী সংস্থা, যা নতুন আইন ও নীতি প্রস্তাব করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিল 27টি সদস্য রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত। কাউন্সিলের অনুমোদনের পর, চুক্তিটি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হবে। পার্লামেন্টের অনুমোদন এবং কাউন্সিলের আরও একটি সিদ্ধান্তের পর, চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হবে। ভারতকেও তার অভ্যন্তরীণ অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় রফতানির জন্য বড় সুযোগ রয়েছে। এই চুক্তির অধীনে, ভারত তার রফতানি করা পণ্যের মূল্যের 99 শতাংশেরও বেশির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে। এই চুক্তিটি প্রায় সমস্ত দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে পরিষেবা খাতেও উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে ভারতীয় পেশাজীবীদের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে কাজ করার এবং পরিষেবা প্রদানের সুযোগ বাড়বে।
এই চুক্তির আওতায় ভারত তার মোট ট্যারিফ লাইনের 92.1 শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর ফলে ভারতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রফতানির প্রায় 97.5 শতাংশ বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে। এই চুক্তিটি শুধু আমদানি শুল্ক কমানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ৷ এতে বাণিজ্যের প্রযুক্তিগত বাধা কমানো, শুল্ক প্রক্রিয়া সহজ করা এবং পরিষেবা উন্নত করার বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে উভয় পক্ষের ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা করা আরও সহজ হতে পারে।
ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ 118 বিলিয়ন ইউরো। ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। 2025 সাল নাগাদ, দুই দেশের মধ্যে পণ্য বাণিজ্য 118 বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে, যেখানে পরিষেবা বাণিজ্য 67 বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বাণিজ্য ব্লকের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হল পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। বিশ্বব্যাপী, পণ্য বাণিজ্যে ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নবম বৃহত্তম এবং পরিষেবা বাণিজ্যে ষষ্ঠ বৃহত্তম অংশীদার।