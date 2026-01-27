ভারত-ইউরোপ ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ FTA; ঘোষণা মোদির

ভারত-ইউরোপ ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ FTA; ঘোষণা মোদির
সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সমঝোতা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল ৷ মঙ্গলবার সম্পন্ন হল চুক্তি ৷
Published : January 27, 2026 at 1:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল ৷ মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউজে ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কোস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েনকে পাশে নিয়ে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই চুক্তিকে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহৎ এফটিএ বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷
27 জানুয়ারি সম্পন্ন হওয়া এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক ঘোষণা করে মোদি বলেন, "গতকাল একটা ঐতিহাসিক দিন ছিল ৷ ইইউ-এর শীর্ষ নেতারা প্রথমবার সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ৷ আজ 27 জানুয়ারি দিনটিও ঐতিহাসিক ৷ এই 27 তারিখে ইউরোপের 27টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরিত হল ৷" বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধির (জিডিপি) 25 শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী ৷
আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণ দর্শিয়ে ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক-সহ মোট 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই আবহে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করল ভারত ৷
এই চুক্তি উপলক্ষ্যে ভারত সফরে এসেছেন ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কোস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েন ৷ তাঁরা গতকাল সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ৷ এদিন সকালে রাজধানীতে হায়দরাবাদ হাউজে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এদিন 'ইন্ডিয়ান এনার্জি উইক'-এর ভার্চুয়াল সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "ভারত ও ইউরোপের মধ্যে গতকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ মানুষ এই চুক্তিকে 'মাদার অফ অল ডিলস' বলে উল্লেখ করছে ৷ এই চুক্তির ফলে 140 কোটি ভারতীয় এবং কোটি কোটি ইউরোপবাসী উপকৃত হবেন ৷ বিশ্বের দু'টি অর্থনীতির মধ্যে সহযোগিতার একটা দুর্দান্ত উদাহরণ ৷ বিশ্বের 25 শতাংশ জিডিপি এবং এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্য হবে এই চুক্তির ফলে ৷"
প্রধানমন্ত্রীর মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ব্রিটেনের সঙ্গে করা চুক্তির পরিপূরক ৷ এই চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বে সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করবে ৷ 2007 সালে প্রথম এই চুক্তি নিয়ে আলোচনার সূচনা হয় ৷ পরে এই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায় ৷ 2022 সালের জুন মাসে ফের সমঝোতায় বসে দুই পক্ষ ৷ ইউরোপ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারি ৷ 2024-25 অর্থবর্ষে ভারতের সঙ্গে ইইউ-এর 136 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে ৷ রফতানি বাণিজ্য প্রায় 76 বিলিয়ন এবং আমদানি 60 বিলিয়ন ৷ এই আবহে দু'দশক পর এই চুক্তিতে সিলমোহর পড়েছে ৷ কিন্তু বাস্তবে এই চুক্তি মেনে বাণিজ্য কার্যকর হতে অন্তত ছ'মাস লেগে যাবে ৷
এদিন সকালে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানান, ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের সভাপতি অ্যান্টোনিও কস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ফন ডার লাইয়েন ৷