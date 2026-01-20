মার্কিন পণ্যে 30% পাল্টা শুল্ক ভারতের, বড় ক্ষতির আশঙ্কায় মার্কিন আইন প্রণেতারা

মার্কিন পণ্যে 30% পাল্টা শুল্ক ভারতের, বড় ক্ষতির আশঙ্কায় মার্কিন আইন প্রণেতারা
ভারতের পাল্টা চালে চাপে ট্রাম্প প্রশাসন! দুই রিপাবলিকান আইন প্রণেতা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চিঠি লিখে ভারতে মার্কিন ডাল রফতানিতে চাপানো 30% শুল্ক কমাতে আবেদন জানিয়েছেন।
By PTI
Published : January 20, 2026 at 6:21 PM IST
নিউইয়র্ক/ওয়াশিংটন, 20 জানুয়ারি: ভারত ও আমেরিকা বেশ কয়েকদিন ধরে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। ইতিমধ্যে, মার্কিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন মোড় নিয়েছে, মার্কিন আইন প্রণেতারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখে ভারত থেকে মার্কিন ডাল রফতানির উপর 30 শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিতে দুই রিপাবলিকান আইন প্রণেতা বলেছেন যে ভারতের উচ্চ শুল্কের কারণে মার্কিন কৃষকরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।
16 জানুয়ারি তারিখের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে যে, ভারত 30 অক্টোবর, 2025 থেকে কার্যকর নতুন শুল্ক হারে আমেরিকা থেকে ভারতে আমদানি হওয়া ডালের উপর 30 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছে, যা 1 নভেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর হয়েছে। এর আগে, ভারতে এই আমদানি সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত ছিল ৷ কিন্তু এখন এই চড়া শুল্কের কারণে মার্কিন কৃষকরা ভারতীয় বাজারে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।
বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডালের আমদানিকারক ভারত
মন্টানা এবং নর্থ ডাকোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ডাল উৎপাদনকারী হিসেবে পরিচিত৷ এদিকে, ডালের আমদানিকারক দেশ হিসাবে বিশ্বের এক নম্বরে রয়েছে ভারত, বিশ্বব্যাপী মোট ডালের চাহিদার 27 শতাংশই ভারতে আসে। আইন প্রণেতারা চিঠিতে লিখেছেন, ভারতের 30 শতাংশ শুল্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমানের পণ্যগুলিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলেছে৷ এর ফলে সেখানকার কৃষকদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সম্মুখীন হচ্ছেন।
ভারতের পাল্টা চালে চাপে আমেরিকা
দুই রিপাবলিকান আইন প্রণেতা, স্টিভ ডেইনস এবং কেভিন ক্র্যামার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে এই শুল্ক হ্রাস বা সম্পূর্ণ অপসারণের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এই আবেদনটি এমন সময়ে করা হয়েছে, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর চড়া শুল্ক আরোপ করে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। যেমন, ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর জরিমানা-সহ 50 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে ৷ মার্কিন প্রশাসনের আরোপিত সবচেয়ে বেশি শুল্কের বোঝা এই মুহূর্তে ভারতের উপরেই রয়েছে ৷
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ট্রাম্পের বিরোধ
সম্প্রতি, গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে 8 ইউরোপীয় দেশের (ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন এবং ব্রিটেন) উপর শুল্ক চাপিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প ঘোষণা করেন, 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই আটটি দেশ থেকে আসা পণ্যের উপর আমেরিকা 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। তিনি সতর্ক করেন যে, 1 জুন থেকে এই শুল্ক 25 শতাংশ হয়ে যাবে এবং 'গ্রিনল্যান্ড কেনার চুক্তি' সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্ক বহাল থাকবে।
তবে, এই শুল্ক-যুদ্ধে ভারতের পাল্টা চালে এবার কিছুটা চাপে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ কারণ, মার্কিন ডাল আমদানির উপর 30 শতাংশ পাল্টা শুল্ক চাপিয়েছে ভারত৷ এই ফলে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কায় ট্রাম্পকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য চাপ দিচ্ছেন মার্কিন আইন প্রণেতারা৷
