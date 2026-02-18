ETV Bharat / business

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করবে ভারত-কানাডা, আগামী মাসে শুরু আলোচনা

দুই দেশ আগে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিল৷ কিন্তু কানাডা 2023 সালে তা বন্ধ করে দেয়। এখন কানাডা নতুন করে আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করবে ভারত-কানাডা (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : February 18, 2026 at 9:40 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: আগামী মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের ভারত সফরের কথা রয়েছে। এই সফরের সময়, দুই দেশ একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য 'টার্মস অফ রেফারেন্স' (TOR) চূড়ান্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। দুই দেশ আগেও একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিল ৷ কিন্তু কানাডা 2023 সালে তা বন্ধ করে দেয়। এখন কানাডা নতুন করে আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ কারণ, গত দুই বছরে কানাডা তথা বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে ৷ বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতিতে ভারত-কানাডা এখন নতুন করে আলোচনা ফের শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা

উভয় পক্ষই বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার জন্য তাদের প্রধান আলোচক নিয়োগ করেছে। বাণিজ্য বিভাগের যুগ্ম সচিব ব্রিজ মোহন মিশ্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান আলোচক এবং ব্রুস ক্রিস্টি কানাডার প্রধান আলোচক। কানাডায় ভারতের রফতানি 2023-24 সালে 3.84 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে 9.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 2024-25 সালে 4.22 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

আমদানি কতটা কমেছে?

তবে, আমদানি 2.33 শতাংশ কমে 4.44 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা 2023-24 সালে 4.55 বিলিয়ন ডলার ছিল। 2023 সালে দুই দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার বাণিজ্য 18.38 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর আনুমানিক হিসাব করা হয়েছিল। কানাডায় প্রায় 2.9 মিলিয়ন ভারতীয় প্রবাসী এবং 4 লক্ষ 27 হাজারেরও বেশি ভারতীয় শিক্ষার্থী রয়েছে।

মার্চের শুরুতে ভারত সফর করবেন কার্নে

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে মার্চের শুরুতে ভারত সফর করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি বড় অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির কাঠামো নিয়ে কাজ করবেন৷ সোমবার কানাডিয়ান কর্মকর্তা ভিক্টর ফেডেলি একথা জানিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার উপর শুল্ক আরোপের পর, কার্নে তাঁর শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডার জোটকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

2023 সালে কানাডায় একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ আনার পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় ৷ তবে মার্ক কার্নে কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতের সঙ্গেও সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করছেন। নভেম্বরে জি-20 বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কার্নে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে সম্মত হন, যার লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে দুই দেশের যৌথ বাণিজ্য দ্বিগুণ করে 50 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা। সেই লক্ষ্যেই 'টার্মস অফ রেফারেন্স' (TOR) চূড়ান্ত করতে চাইছে ভারত-কানাডা ৷

