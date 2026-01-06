চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী দেশ ভারত: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী দেশ ভারত: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী
মোট উৎপাদন 150.18 মিলিয়ন টন, চিনকে পিছনে ফেলে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে৷ একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী৷
By PTI
Published : January 6, 2026 at 5:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি: ধান উৎপাদনে ভারত ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে, চিনের 145 মিলিয়ন টন উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ভারতের সর্বশেষ চাল উৎপাদনের রেকর্ড (151.8 মিলিয়ন টন)। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান 25টি ফসলের 184টি নতুন প্রজাতি প্রকাশ করেছেন যা কৃষকদের উচ্চ ফলন এবং উন্নত মানের চাল উৎপাদনের সুযোগ করে দেবে।
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, এই নতুন উচ্চ ফলনশীল বীজের জাতগুলি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যে এই নতুন জাতগুলি দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে।
এক সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, জাতীয় রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের উদ্ভাবিত 25টি ক্ষেতের ফসলের 184টি উন্নত জাতের উন্মোচন করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ভাষণে চৌহান বলেন, দেশ উচ্চ ফলনশীল বীজের উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে।
1969 সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে মোট 7,205টি ফসলের জাত বিজ্ঞপ্তিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, আঁশ জাতীয় ফসল ইত্যাদি।
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার 3,236টি উচ্চ-ফলনশীল জাত অনুমোদন করেছে, যেখানে 1969 থেকে 2014 সালের মধ্যে 3,969টি জাতকে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত খাদ্য ঘাটতিপূর্ণ দেশ থেকে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছে।
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, "ভারত চাল উৎপাদনে চিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে।" ভারতের চাল উৎপাদন 150.18 মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যেখানে চিনের চাল উৎপাদনের পরিমাণ 145.28 মিলিয়ন টন। তিনি বলেন, ভারত এখন বিদেশের বাজারে চাল সরবরাহ করছে।
শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, "দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্যের মজুদ রয়েছে, যার ফলে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।" রবিবার মুক্তিপ্রাপ্ত 184টি উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন যে কৃষকরা উপকৃত হবেন৷ কারণ, এগুলি উচ্চ ফলন এবং উন্নত মানের উৎপাদন অর্জনে সহায়তা করবে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে এই সাফল্য ICAR-এর ফসলের উপর সর্বভারতীয় সমন্বিত প্রকল্প, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। সম্প্রতি প্রকাশিত 184টি জাতের মধ্যে রয়েছে 122টি শস্য, 6টি ডাল, 13টি তৈলবীজ, 11টি পশুখাদ্য, 6টি আখ, 24টি তুলা (22টি বিটি তুলা-সহ), এবং পাট ও তামাকের একটি করে প্রজাতি। আইসিএআর ইনস্টিটিউট, রাজ্য/কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলির উদ্ভাবিত এই জাতগুলি জলবায়ু-সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল এবং প্রধান কীটপতঙ্গ ও রোগ প্রতিরোধী।
কৃষি সচিব দেবেশ চতুর্বেদী উল্লেখ করেছেন যে, বীজের প্রাপ্যতা জোরদার করার জন্য বীজের সংখ্যাবৃদ্ধির হার 1.5 থেকে 2 গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, জাতীয় ও রাজ্য বীজ কর্পোরেশনগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন বীজ নিশ্চিত করছে।