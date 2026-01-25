ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: পীযূষ গোয়েল
এই চুক্তির আলোচনা 2007 সালে শুরু হয়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে এখনও পর্যন্ত দেশের স্বাক্ষরিত বৃহত্তম চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
By PTI
Published : January 25, 2026 at 8:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) 27 জানুয়ারি একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা শেষ এবং চূড়ান্ত করতে চলেছে। এই চুক্তিটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন মার্কিন শুল্কের কারণে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে।
প্রায় 18 বছর পর এই চুক্তির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই চুক্তির আলোচনা 2007 সালে শুরু হয়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই এফটিএকে এখনও পর্যন্ত দেশের স্বাক্ষরিত বৃহত্তম চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সূত্রের খবর, দিল্লিতে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন শীর্ষ সম্মেলনে এই চুক্তির আলোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল রবিবার বলেছেন যে, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) উভয় পক্ষের বাণিজ্য ও জনগণের সমৃদ্ধির জন্য একটি পারস্পরিক সুবিধাজনক এবং উচ্চাভিলাষী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদার।
Truly delighted to welcome you my friend, @MarosSefcovic!— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 25, 2026
Pleased to agree that sustained & constructive engagement between us & our teams over the past year has brought us closer to a fruitful outcome.
The European Union remains a vital economic & strategic partner for India,… https://t.co/T5Ll2jaaAe
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "আমাদের বাণিজ্য ও জনগণের সমৃদ্ধির জন্য একটি পারস্পরিকভাবে লাভজনক, উচ্চাভিলাষী ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির প্রতি আমাদের যৌথ অঙ্গীকারকে আমরা মূল্য দিই।"
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য কমিশনার মারোস সেফকোভিচকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "এটা জেনে আমি আনন্দিত যে গত এক বছরে আমাদের এবং আমাদের দলগুলির মধ্যে ধারাবাহিক ও গঠনমূলক আলোচনায় আমরা একটি ফলপ্রসূ ফলাফলের আরও কাছাকাছি পৌঁছেছি।" অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভারত সফরে আসা মারোস জানান, এটি মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে তাঁর দশম সরাসরি বৈঠক।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন তাঁর চার দিনের ভারত সফরে 24 জানুয়ারি, শনিবার ভারতে পৌঁছেছেন। ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা এবং উরসুলা ভন ডের লেইন 27 জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন। ভারত এবং 27-দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এফটিএ আলোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে। তবে আইনি যাচাই-বাছাইয়ের পর, এটি দুই পক্ষের সম্মতিতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে স্বাক্ষরিত হবে। এই চুক্তি বাস্তবায়নে ইউরোপীয় সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে৷ তাই এই চুক্তি কার্যকর হতে সময় লাগতে পারে । ভারতে, এর জন্য শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রয়োজন।
চুক্তির মাধ্যমে কোন কোন পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস পাবে?
এই ধরনের চুক্তিতে, উভয় পক্ষই তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক 90 শতাংশ কমিয়ে দেয় বা বাদ দেয়। চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রথম দিন থেকেই শ্রম-নিবিড় পণ্যের (যেমন টেক্সটাইল এবং জুতো) উপর শুল্ক বাতিল হয়ে যাবে। অন্যান্য পণ্যের উপর শুল্ক পাঁচ, সাত বা দশ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হবে। এছাড়াও, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে চুক্তির মতো কিছু ক্ষেত্রে, অ্যালকোহল এবং অটোমোবাইলের মতো পণ্যের জন্য কোটা-ভিত্তিক বাজার প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করা হবে। তবে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সুরক্ষার জন্য, কৃষি পণ্যের মতো সংবেদনশীল পণ্যের উপর কোনও শুল্ক হ্রাস করা হবে না।