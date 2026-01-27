ভারত-ইউরোপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি: কোন কোন পণ্যের উপর শুল্ক শূন্য হবে?
ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি 200 কোটি মানুষের একটি বাজার তৈরি করবে, যা বিশ্ব জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ৷
By PTI
Published : January 27, 2026 at 5:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: দীর্ঘ প্রায় 18 বছরের অপেক্ষার অবসান হল আজ ৷ অবশেষে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷ ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে (FTA) বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন অর্থনৈতিক যুগের সূচনা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।
বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারত এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির 27 দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে বিশ্বের জিডিপির প্রায় 25 শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার ভারতের মোট রফতানির প্রায় 17 শতাংশ, যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভারতে রফতানি তার মোট রফতানির 9 শতাংশ। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন সম্প্রতি জানিয়েছেন, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি 200 কোটি মানুষের একটি বাজার তৈরি করবে, যা বিশ্ব জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ৷
মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে কোন পণ্যে কতটা শুল্ক কমছে?
- এই চুক্তির ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বস্ত্র এবং পোশাকের উপর 12 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক এবার শূন্য হয়ে যাবে। এর ফলে ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় পোশাক এবং বস্ত্র পণ্যের দাম সস্তা হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 263.5 বিলিয়ন ডলারের বস্ত্র আমদানি বাজারে ভারতের বর্তমান অংশ এখনও খুব কম৷ তবে এই চুক্তির পর এই অংশ অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে।
- চামড়া এবং জুতো শুল্ক 17 শতাংশ থেকে শূন্যে কমানোর ফলে ভারতীয় জুতো এবং চামড়াজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- ভারতের 99.6 শতাংশ ইলেকট্রনিক্স রফতানির উপর ইইউ শুল্ক 14 শতাংশ থেকে কমিয়ে প্রায় শূন্য করা হবে। এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে।
- রত্ন ও গয়নার উপর 4 শতাংশ থেকে শূন্যে শুল্ক হ্রাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে নকশা-ভিত্তিক ভারতীয় গয়নাগুলিকে একটি নতুন প্রান্ত দেবে।
- 97.5 শতাংশ রাসায়নিক রফতানির উপর শুল্ক 12.8 শতাংশ থেকে শূন্য করা হলে গুজরাতের ভারুচ-বডোদরা এবং মহারাষ্ট্রের রাসায়নিক অঞ্চলে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ফার্মা এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলি বৃহৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। থানে-রায়গড়, বেঙ্গালুরু-টুমকুর, হায়দরাবাদ এবং বিশাখাপত্তনমের মতো শহরগুলির কর্মসংস্থান উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়নের উন্নত বাজারে প্রবেশাধিকার MSME-এর পাশাপাশি পুনে, রাজকোট, চেন্নাই-কোয়েম্বাত্তুর, বেঙ্গালুরু-টুমকুর এবং মান্ডি গোবিন্দগড়ের মতো শিল্প এলাকার বৃহৎ রফতানিকারকদেরও উপকৃত করবে।
- এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কৃষি ও সামুদ্রিক পণ্যের রফতানির সুযোগ অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে৷ অসমের চা, কেরলের মশলা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক পণ্যগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে আরও ভাল সুযোগ পাবে, যা কৃষক এবং মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি করবে।
- হস্তশিল্প, আসবাবপত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতে চলেছে ৷ সাহারানপুর, যোধপুর, অসমের বাঁশ-ভিত্তিক সামগ্রী, জলন্ধর এবং চুরুতে ছোট রফতানিকারক এবং কারিগরদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।
এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে উভয় পক্ষ একটি বিশ্বস্ত অংশীদারিত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ দিয়েছে যা বিশ্ব বাণিজ্য শৃঙ্খলা পুনর্গঠন করতে পারে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অধীনে ভারতের 99 শতাংশেরও বেশি রফতানি-পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। এর ফলে প্রায় 6.41 লক্ষ কোটি (প্রায় 75 বিলিয়ন ডলার) মূল্যের রফতানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বস্ত্র, চামড়া, রত্ন ও গয়না এবং সামুদ্রিক পণ্যের মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হবে এই চুক্তিতে।
সামগ্রিকভাবে, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের এফটিএকে এমন একটি চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে যা রফতানি, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং শিল্প বৃদ্ধি— চারটি ক্ষেত্রেই ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উন্নত করতে পারে।