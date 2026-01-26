ভারত-ইউরোপের FTA: 75 শতাংশেরও বেশি কমতে পারে বিদেশি গাড়ি-স্কচ হুইস্কির শুল্ক
ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চূড়ান্ত হতে চলা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে 27 দেশের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল এবং ওয়াইন-স্কচ হুইস্কির মতো পানীয় সংস্থাগুলির পণ্য অনেকটাই সস্তা হতে চলেছে ৷
নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) 27 জানুয়ারি একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা শেষ এবং চূড়ান্ত করতে চলেছে। এই চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা 2007 সালে শুরু হয়েছিল। প্রায় 18 বছর পর এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সূত্র জানিয়েছে, বস্ত্র ও জুতোর মতো শ্রমঘন খাত, সেইসঙ্গে গাড়ি এবং ওয়াইনের ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাস ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) 27টি দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে, যার চূড়ান্ত ফলাফল 27 জানুয়ারি ঘোষণা করা হবে। এই চুক্তিতে বেশ কয়েকটি পরিষেবা খাতে নিয়মকানুন শিথিল করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভারত বস্ত্র, চামড়া, পোশাক, রত্ন ও গয়না এবং হস্তশিল্পের মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলির জন্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের দাবি জানিয়েছে। এটি ভারতের সমস্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) একটি প্রধান দাবি ছিল এবং ব্রিটেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও অস্ট্রেলিয়া-সহ প্রতিটি চুক্তিতেই এই দাবি পূরণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অটোমোবাইল এবং ওয়াইন-সহ অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের উপর শুল্ক কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে। ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে ভারত অটোমোবাইল খাতে কোটা-ভিত্তিক শুল্ক ছাড় দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির অংশ ওয়াইন । ভারত 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্যায়ক্রমে অস্ট্রেলিয়ার ওয়াইনের উপর শুল্কে ছাড় দিয়েছে।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন বিশেষ সচিব এবং বর্তমান বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তিটি দেশীয় অটোমোবাইল শিল্পের জন্য রফতানি বাড়াতে এবং 27 দেশের জোটের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল সংস্থাগুলির সঙ্গে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিশাল সুযোগ তৈরি করবে।
2025 সালের মে মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী, উভয় পক্ষের কোটার অধীনে অটোমোবাইল আমদানির উপর শুল্ক 100 শতাংশের বেশি থেকে কমিয়ে 10 শতাংশ করা হবে। ভারত তার সংবেদনশীল খাতগুলিকে সুরক্ষা দিতে ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে পর্যাপ্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে। অটোমোবাইল খাতে আমদানি শুল্ক 10-15 বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে কমানো হবে।
ভারতীয় পণ্যের উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের শুল্ক প্রায় 3.8 শতাংশ, তবে শ্রমঘন খাতগুলিতে প্রায় 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যের উপর ভারতের গড় শুল্ক প্রায় 9.3 শতাংশ৷ এর মধ্যে বিশেষ করে মোটরগাড়ি ও তার যন্ত্রাংশে (35.5 শতাংশ), প্লাস্টিকে (10.4 শতাংশ) এবং রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের (9.9 শতাংশ) উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করা হয়। ভারত অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের উপর 100-125 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এই ক্ষেত্রের বাজার বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়র দাম কমলেও তা 8-10 শতাংশের মধ্যে থাকবে ৷ কারণ, স্কচের মোট খুচরো মূল্যের মাত্র 15-20 শতাংশ আমদানি শুল্কের জন্য দায়ী। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আগামী বছরের মধ্যে এই চুক্তিটি পাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুমোদনের পর, আমদানির উপর শুল্ক 75 শতাংশে নামিয়ে আনা হবে এবং পরবর্তী দশ বছরে তা 40 শতাংশে নামিয়ে আনা হবে যার প্রভাব ওয়ান, স্কচের খুচরো দামের উপরেও পড়বে ।
সংবেদনশীল কৃষি বিষয়গুলিকে চুক্তি থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের গরুর মাংস, চিনি ও চালের বাজারকে সুরক্ষিত করেছে। অন্যদিকে, ভারত তার কৃষি ও দুগ্ধ খাতকে প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করেছে ৷ কারণ, বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জীবিকা এই খাতগুলির উপর নির্ভরশীল। একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে, দুই পক্ষ তাদের মধ্যে লেনদেন হওয়া 90 শতাংশেরও বেশি পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস বা বিলুপ্ত করবে।
একটি বাণিজ্য চুক্তিতে টেলিযোগাযোগ, পরিবহণ, হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষার মতো পরিষেবা খাতে বাণিজ্য প্রসারের জন্য নিয়মকানুন শিথিল করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ছাড়াও, উভয় পক্ষ বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সংক্রান্ত একটি চুক্তির বিষয়েও আলোচনা করছে। ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য-সহ 24টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত।
2024-25 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 136.53 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (রফতানি 75.85 বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি 60.68 বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ভারতের বৃহত্তম পণ্য বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 2024 সালে পরিষেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 83.10 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
2024-25 অর্থবছরে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল 15.17 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের মোট রফতানির প্রায় 17 শতাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে যায় এবং এই জোটের মোট বৈদেশিক চালানের 9 শতাংশ ভারতে রফতানি করা হয়।