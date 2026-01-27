মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে উপকৃত হবে বাংলা ! কোন কোন পণ্য বিকোবে ইউরোপে?
ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে ইউরোপের 27 দেশে ভারতের রফতানি 6.4 লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে৷ পশ্চিমবঙ্গ-সহ অনেক রাজ্য সরাসরি উপকৃত হবে৷
Published : January 27, 2026 at 8:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ওয়াশিংটনের শুল্ক নীতির কারণে বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট অস্থিরতার পরিবেশ এবং বাণিজ্য বাধার মধ্যে এই চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের রফতানি 6.4 লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই চুক্তি ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, উৎপাদক, কৃষক এবং পেশাদারদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার উন্মুক্ত করবে। এই চুক্তি 9,425টি শুল্ক রেখা বাতিলের প্রস্তাব করে৷ পাশাপাশি, বস্ত্র, পোশাক, চামড়া, রত্ন ও গয়না, হস্তশিল্প, চা, মশলা এবং সামুদ্রিক পণ্যের মতো শ্রম-নিবিড় খাতের জন্য, সেইসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম-সহ উচ্চ চাহিদার বাজারে রফতানি এবং পণ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে।
এই সমস্ত কারণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অনেক রাজ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে চলেছে। এর একটি কারণ আছে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, এই চুক্তি ছোট এবং বৃহত্তর উভয় রাজ্যকেই উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করতে পারে। উত্তরপ্রদেশ থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত, রাজস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত এক ডজনেরও বেশি রাজ্য নিজেদের আঞ্চলিক পণ্যের বিশ্ব-চাহিদা পূরণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে রফতানি শুরু করবে বা বৃদ্ধি করবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাজ্যগুলি এই চুক্তি থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছে।
মহারাষ্ট্র
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার থেকে জোরালো চাহিদার কারণে মহারাষ্ট্রে বৃহৎ আকারের উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উভয়ের জন্যই অর্ডার বৃদ্ধি পাবে। 99.6 শতাংশ রফতানির উপর শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনার ফলে (বস্ত্রের উপর 12 শতাংশ এবং ইলেকট্রনিক্সের উপর 14 শতাংশ থেকে) ইচলকরঞ্জির টেক্সটাইল প্রস্তুতকারক এবং পুনের ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের মতো পণ্যের অর্ডার বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে তাদের একত্রীকরণ জোরদার করার সুযোগ তৈরি হবে। থানে-রায়গড় থেকে ওষুধ রফতানি এবং মুম্বই থেকে রত্ন ও গয়না রফতানিও বৃদ্ধি পাবে, যা শ্রম-নিবিড় এবং উচ্চ-মূল্যের উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।
গুজরাত
গুজরাত তার রফতানিমুখী শিল্প খাত থেকে উপকৃত হবে, যেখানে বৃহৎ উদ্যোগ এবং MSME বিক্রেতারা একই সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজ করে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পর সুরতের বস্ত্র, হিরে এবং গয়নার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ অন্যদিকে, ভারুচ-বদোদরায় রাসায়নিক রফতানি বৃদ্ধি পেতে পারে ৷ কারণ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে রফতানি করা 97.5 শতাংশ রাসায়নিকের উপর শুল্ক 12.8 শতাংশ থেকে কমিয়ে 0 শতাংশ করা হয়েছে। রাজকোট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং ইলেকট্রনিক্সের বর্ধিত রফতানি থেকেও উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ ভেরাবল বর্ধিত সামুদ্রিক রফতানি থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা উপকূলীয় জীবিকা এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলিকে সমৃদ্ধ করবে।
তামিলনাড়ু
তামিলনাড়ুতে শ্রম-নিবিড় শিল্প পণ্য-উৎপাদনগুলির জন্য তাৎক্ষণিক বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তিরুপুর থেকে পোশাক রফতানি প্রতিযোগিতামূলকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে৷ কারণ, টেক্সটাইলের উপর শুল্ক 12 শতাংশ থেকে শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। ভেলোর-আম্বুর সেক্টরের চামড়া ও জুতো রফতানিকারকরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে শুল্ক উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের ফলে (17 শতাংশ থেকে শূন্যে) উপকৃত হবেন। এছাড়াও, চেন্নাই এবং কোয়েম্বাটুরের ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন খাত থেকে রফতানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা MSME সরবরাহকারী থেকে শুরু করে বৃহৎ নির্মাতাদের সমগ্র মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে।
Our states are set to reap big benefits from the #IndiaEUTradeDeal pic.twitter.com/3H7Rtt3qBf— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 27, 2026
পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ চা, উপকূলীয় উৎপাদন (মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি) এবং হস্তশিল্প খাতে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইউরোপীয় বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার লাভের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ দার্জিলিং চায়ের রফতানি বৃদ্ধি করতে পারে। দিঘা এবং হলদিয়ার সামুদ্রিক খাবার, যেমন চিংড়ি এবং হিমায়িত মাছ, যা বর্তমানে 26 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক ভার বহন করে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে সেগুলি সুলভে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার পাবে। উন্নত পরিস্থিতি, বাজারে সুলভ অগ্রাধিকারের ফলে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প উপকৃত হবে, যা ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং স্থানীয় আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে উন্নত করবে।
অসম
মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) ফলে অসমের ডিব্রুগড়-জোরহাট চা রফতানি সম্প্রসারিত হতে পারে৷ অন্যদিকে, অসমের মশলাগুলি ইউরোপীয় বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার এবং উচ্চ মূল্যের সুবিধা পাবে। বরপেটা এবং নলবাড়িতে বাঁশ-ভিত্তিক আসবাবপত্র এবং হস্তশিল্পের বৃহৎ আকারের উৎপাদনের জন্য ভাল সম্ভাবনা রয়েছে এবং কিছু ওষুধের রফতানিও ইউরোপীয় বাজারে সুবিধা পাবে।
কেরল
কেরল উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন খাদ্য ও মশলা জাতীয় পণ্য থেকে উপকৃত হবে, যা সরাসরি কৃষক ও মৎস্যজীবীদের আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোচি ও আলাপ্পুঝায় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং বন্দর-সম্পর্কিত সরবরাহ ব্যবস্থার সহায়তায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকারের ফলে চিংড়ি ও টুনা রফতানি সম্প্রসারিত হতে পারে। ইদুক্কি ও ওয়ানাড লঙ্কা এবং এলাচের মতো মশলা থেকে উপকৃত হবে, যা বৃহত্তর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির ফলে সমৃদ্ধ হবে।
কর্ণাটক
উন্নত উৎপাদন ও রফতানি পরিষেবার মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকারকে বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করার জন্য কর্ণাটক ভালো অবস্থানে রয়েছে। বেঙ্গালুরু-তুমাকুরু খাত ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ইলেকট্রনিক্স এবং ওষুধের রফতানি বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা একটি শক্তিশালী উপাদান বাস্তুতন্ত্র দ্বারা সমর্থিত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সমর্থন করবে। বেঙ্গালুরুর পোশাক রফতানিকারকরাও উপকৃত হবেন, শ্রম-নিবিড় উৎপাদনের পাশাপাশি উচ্চ-দক্ষতা খাতে কর্মসংস্থান তৈরিতে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সহায়তা করবে।
অন্ধ্রপ্রদেশ
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং মূল্য সংযোজনের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় রফতানি অর্থনীতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশাখাপত্তনম এবং কাকিনাডায় চিংড়ি এবং সামুদ্রিক খাবারের রফতানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ এর ফলে মৎস্য, প্রক্রিয়াকরণ এবং কোল্ড-চেইন খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিশাখাপত্তনমের ওষুধ ও ইলেকট্রনিক্স রফতানিও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তেলেঙ্গানা
তেলেঙ্গানা টেক্সটাইল এবং উন্নত উৎপাদন খাতের সুষম সমন্বয় থেকে উপকৃত হবে। হায়দরাবাদ-ওয়ারঙ্গল সংযোগ টেক্সটাইল এবং পোশাক রফতানি সম্প্রসারণ করতে পারে, MSME এবং শ্রম-নিবিড় ইউনিটগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে। হায়দরাবাদ ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রফতানি বৃদ্ধির জন্যও প্রস্তুত, যা উচ্চ-মূল্যের বিশ্ব বাজারে সরবরাহ শৃঙ্খলে এই রাজ্যের ভূমিকা জোরদার করবে।
পঞ্জাব
পঞ্জাব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) আধিপত্য এবং উচ্চ কর্মসংস্থানের ঘনত্বের কারণে উপকৃত হবে। লুধিয়ানা টেক্সটাইল এবং নিটওয়্যার রফতানি সম্প্রসারণ করতে পারে৷ অন্যদিকে, জলন্ধর ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে তার ক্রীড়া সামগ্রীর বাজার প্রসারিত করতে বড় সুযোগ পেতে চলেছে। মান্ডি গোবিন্দগড়ের হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটগুলিও উপকৃত হবে, শিল্প কর্মসংস্থান জোরদার করবে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে উন্নত করবে।
রাজস্থান
রাজস্থান শ্রম-নিবিড় কারুশিল্প এবং পণ্য উৎপাদন থেকে উপকৃত হবে যা রফতানির জন্য প্রস্তুত কিন্তু প্রায়শই বাজার অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। জয়পুরের গয়না রফতানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ অন্যদিকে, যোধপুর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তার কাঠের আসবাবপত্র এবং হস্তশিল্পের সম্ভার সম্প্রসারিত করতে পারে। চুরুর ক্রীড়া সামগ্রী, বাঁধেজের মতো বস্ত্র এবং চামড়াজাত পণ্যও বাজারও প্রসারিত হবে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং কারিগর সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক সুবিধা প্রদান করবে।
উত্তরপ্রদেশ
উত্তরপ্রদেশ, যার শ্রম-নিবিড় চামড়া ও কারুশিল্পের বিশাল পরিকাঠামো এবং ঐতিহ্য রয়েছে, এটি বৃহত্তম সম্ভাব্য কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। কানপুর এবং আগ্রার চামড়ার জুতো রফতানিকারকরা তাদের রফতানি বৃদ্ধি করতে পারে৷ এই রাজ্য সাহারানপুর আসবাবপত্র এবং হস্তশিল্প রফতানি থেকে উপকৃত হবে। নয়ডায় ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষি পণ্যও এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে উপকৃত হবে, যা রাজ্যের রফতানি সম্প্রসারণ করবে।