চলতি অর্থবর্ষেই আসিয়ান-ভারত পণ্য বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে চায় ভারত : বাণিজ্য সচিব

চলতি অর্থবর্ষেই আসিয়ান-ভারত পণ্য বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে চায় ভারত : বাণিজ্য সচিব
ASEAN-India Trade In Goods Agreement: ট্রাম্পের অস্থির শুল্ক নীতি ও ইরান-ইউক্রেনে চলা সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য আলোচনা সম্পাদনের বিষয়টি নতুন করে গতি পেয়েছে ।
Published : November 13, 2026 at 11:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 নভেম্বর: চলতি অর্থবছরের মধ্যেই ‘আসিয়ান-ভারত পণ্য বাণিজ্য চুক্তি’ (এআইটিজিএ)-র পর্যালোচনা সম্পন্ন করার প্রত্যাশা করছে ভারত । বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, গত 6 মাসে এই আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে ।
রাজেশ বলেন, ‘‘আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি, গত 6 মাস বা তার কিছু বেশি সময় ধরে আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে । আমরা অত্যন্ত আশাবাদী, খুব শীঘ্রই একটি ইতিবাচক গতিধারার মধ্য দিয়ে আমরা এটি সম্পন্ন করতে পারব । আমাদের লক্ষ্য হল, চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই এই প্রক্রিয়াটি শেষ করা ।’’
তিনি উল্লেখ করেছেন, এআইটিজিএ পর্যালোচনা মালয়েশিয়া ও ফিলিপিন্সের মতো দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনাকেও প্রভাবিত করবে । মালয়েশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি (কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট) উন্নত করার জন্য এখন আলোচনা চলছে ৷ অন্যদিকে ভারত ও ফিলিপিন্সের মধ্যেও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ৷
ভারত এক ডজনেরও বেশি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা সামলাচ্ছে । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অস্থিতিশীল শুল্ক নীতি এবং ইরান ও ইউক্রেনের সংঘাতের কারণে খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটায় বাণিজ্য আলোচনা সমাপ্ত করার বিষয়টি নতুন গতি পেয়েছে ।
এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় ভারত তার সরবরাহ শৃঙ্খলকে বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা করছে । একই সঙ্গে, একাধিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত । চলতি বছরে ভারত ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেছে ৷ এছাড়া কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনাও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এআইটিআইজিএ-র পর্যালোচনার বিষয়টি আগামী বছর পর্যন্ত গড়াবে ৷ ভারত-আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের সময় এই আলোচনা রাজনৈতিক সমর্থন বা গতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী 16 নভেম্বর থেকে ফিলিপিন্সি সফরে যাচ্ছেন ৷ এই সফরে আসিয়ান-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামুদ্রিক ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে । ভারত তার ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে সচেষ্ট রয়েছে ৷ কারণ, এশিয়ায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ভারত এই সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে ।
তবে, এই জোটের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে গিয়েছে ৷ ভারত এখন বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করার এবং শুল্ক আরও কমানোর বিষয়ে পর্যালোচনার দাবি জানাচ্ছে । যদিও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতের তুলনায় আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন ।
আসিয়ান-এর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং 2025-26 অর্থবছরে তা 44 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ উভয়পক্ষের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় 128 বিলিয়ন ডলার । ভারতের জন্য অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় হল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মাধ্যমে চিনা পণ্য (বিশেষ করে ইস্পাত ক্ষেত্রের পণ্য) ভারতে প্রবেশ আটকাতে আইনি ফাঁকগুলো বন্ধ করা এবং বিভিন্ন অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) বাধা দূর করা ।
অন্যদিকে, আসিয়ান দেশগুলো চায় ভারত যেন তাদের স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি (স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত) মানদণ্ডগুলোকে আরও শক্তিশালী করে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলোকে দ্রুততর করে । বৃহস্পতিবার, আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ফিলিপিন্স সফর নিয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন বলেন, ‘‘আমরা চাই 'আসিয়ান-ভারত পণ্য বাণিজ্য চুক্তি' পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটি যেন দ্রুত সম্পন্ন হয় । এই বিষয়ে আলোচনা চলছে ।’’ তিনি আরও জানান যে, 'বাণিজ্য সরলীকরণ' এবং 'উন্নতমানের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা'র লক্ষ্যেও উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে ।
তিনি আরও বলেন, ‘‘এটা বুঝতে হবে যে, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা পরিচালনা করা অনেক বেশি কঠিন ৷ কারণ, এতে দশটি পক্ষ জড়িত থাকে এবং কোনও নির্দিষ্ট বাণিজ্য ইস্যুতে তাদের সবার মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলা সবসময়ই সময়সাপেক্ষ বিষয় ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘ভারত বেশ কিছু বাণিজ্য সরলীকরণ ও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কাজ করছে, যা আমাদের কোম্পানিগুলোর জন্য এবং তাদের কোম্পানিগুলোর জন্য পারস্পরিক বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি করে দেবে ।’’
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