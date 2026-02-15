ETV Bharat / business

ভারত একটি উদীয়মান অর্থনীতি, AI শীর্ষ সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত স্থান: রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রধান

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস ভারতকে একটি অত্যন্ত সফল উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আসন্ন এআই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য এটিকে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলেছেন।

ANTONIO GUTERRES
রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
নিউইয়র্ক, 15 ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস ভারতকে একটি অত্যন্ত সফল উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে প্রশংসা করেছেন। তার বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ভারতের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, আসন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভারতই উপযুক্ত স্থান।

ভারত-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026-এর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সদর দফতরে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে গুতেরেস জোর দিয়ে বলেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী হওয়া উচিত এবং কেবল উন্নত দেশ বা দুটি পরাশক্তির জন্য সংরক্ষিত বিশেষাধিকারে পরিণত হওয়া উচিত নয়। তিনি আরও বলেন যে ভারত একটি 'অত্যন্ত সফল' উদীয়মান অর্থনীতি যার বিশ্ব-গুরুত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে এবং এটি এআই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য সঠিক জায়গা।

16 থেকে 20 ফেব্রুয়ারি এআই শীর্ষ সম্মেলনের সাক্ষাৎকারে আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, "এই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য আমি ভারতকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। এটি অপরিহার্য যে এআই উন্নয়ন সকলের জন্য উপকারী এবং গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিও এআই-এর সুবিধাগুলিতে অংশীদার।" 16 থেকে 20 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এই উচ্চ-স্তরের অনুষ্ঠানটি হবে গ্লোবাল সাউথে অনুষ্ঠিত প্রথম এআই শীর্ষ সম্মেলন এবং এটি 'মানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতি' এই তিনটি নির্দেশিকা নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান গুতেরেস, যিনি এআই সামিট-এ যোগ দিতে ভারত সফর করবেন, তিনি এর আগে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, এআই শুধুমাত্র সবচেয়ে উন্নত দেশের বিশেষাধিকার বা শুধুমাত্র দুটি পরাশক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের স্পষ্ট ইঙ্গিত) মধ্যে বিভক্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হবে না। গুতেরেস জানান যে, মানবজাতির কল্যাণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে একটি সর্বজনীন হাতিয়ারে পরিণত করা অত্যন্ত অপরিহার্য।

এই সম্মেলনে সারা বিশ্বের নেতা এবং প্রযুক্তি জায়ান্টরা অংশগ্রহণ করবেন। জানা গিয়েছে, 45টি দেশের 20 জন রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এর মধ্যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা-সহ অনেক রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছেন। এছাড়াও, প্রযুক্তি জায়ান্টদের মধ্যে সুন্দর পিচাই (গুগল), শান্তনু নারায়ণ (অ্যাডোব) এবং দারিও আমোদেই (অ্যানথ্রোপিক)ও অংশগ্রহণ করবেন।

