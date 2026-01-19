ETV Bharat / business

বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ ভারত, 7.3% জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস IMF-এর

ভারতের GDP বৃদ্ধির পূর্বাভাস 7.3 শতাংশে উন্নীত করেছে IMF৷ ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার চেয়ে ভালো এবং আগামী বছরও দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধি ধারা অব্যাহত থাকবে৷

Indian GDP Growth
ভারতের GDP 7.3% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে IMF (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : January 19, 2026 at 7:06 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি: ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF) সোমবার 2025 সালের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস 7.3 শতাংশে উন্নীত করেছে, যা তার পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে 0.7 শতাংশ বেশি। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাশার চেয়ে ভালো অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)।

আইএমএফের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক আপডেট রিপোর্ট অনুযায়ী, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে উন্নত ফলাফল এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে শক্তিশালী গতির কারণে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়ানো হয়েছে। এই অনুমান থেকে আরও স্পষ্ট যে, ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে একটি।

তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) অনুমান, আগামী বছরগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কিছুটা কমতে পারে। আইএমএফের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক আপডেট রিপোর্ট অনুযায়ী, 2026 এবং 2027 সালে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার 6.4 শতাংশে নেমে আসতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও, আইএমএফ বলেছে যে ভারত উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে থাকবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলি প্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য থেকে উপকৃত হচ্ছে ৷ যদিও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সর্বত্র অভিন্ন নয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতে, 2026 সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি 3.3 শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাণিজ্য উত্তেজনা হ্রাস, অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মতো প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে ভারতের জন্যও সুখবর রয়েছে। আইএমএফ জানিয়েছে যে, 2025 সালে মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখযোগ্য হ্রাসের পর, ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার তার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় ফিরে আসতে পারে। এর কারণ খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকা, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সমর্থন করবে।

তবে, আইএমএফ আরও সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে যে, ভবিষ্যতে কিছু বিষয়ে ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে। যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সুবিধা প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়, তাহলে বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে পারে, যার প্রভাব উদীয়মান অর্থনীতির উপর পড়তে পারে। একই সঙ্গে, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বলছে যে যদি দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হয় এবং যদি আর্থিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

