ডিজিটাল পেমেন্টে দেশে প্রথম স্থানে এই শহর, বলছে রিপোর্ট

ডিজিটাল পেমেন্টে দেশে প্রথম স্থানে এই শহর, বলছে রিপোর্ট
Unified Payments Interface: ইউপিআই ব্যবহারকারীদের সংখ্যার দিক থেকেও এই শহর অনেক এগিয়ে রয়েছে ৷ শহরের 50 শতাংশ ইউপিআই ব্যবহারকারী এই তালিকায় পড়ে ।
Published : November 4, 2026 at 3:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 নভেম্বর: সবকিছুতেই ভরসা এখন ক্যাশলেস বা নগদবিহীন ডিজিটাল পেমেন্ট ৷ আর ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে হায়দরাবাদ । এই শহরের উপভোক্তাদের মোট ব্যয়ের 76 শতাংশই ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে হয় । এমন তথ্যই উঠে এসেছে অ্যামাজন পে এবং পাহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি 'হাউ আরবান ইন্ডিয়া পেজ 2026' শীর্ষক রিপোর্টে ৷
ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI)-এর ব্যবহার হায়দরাবাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে । এখানকার উপভোক্তারা রেস্তরাঁয় খাওয়া-দাওয়া, যাতায়াত কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা-সবক্ষেত্রেই ডিজিটাল পেমেন্টকে প্রাধান্য দিচ্ছেন । শহরের কর্মজীবী মানুষই ডিজিটাল পেমেন্টের এই প্রবণতায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন । দেশের অন্যান্য জায়গার থেকে হায়দরাবাদের কর্মীরা বাইরে খাওয়া-দাওয়া এবং ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে 16 শতাংশ বেশি ঘন ঘন ইউপিআই ব্যবহার করেন । তাছাড়া, শহরের বাসিন্দারা স্বয়ংক্রিয় সঞ্চয় সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সারাদেশের চেয়ে 13 শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন ।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো কেবল অর্থ প্রদানের জন্যই নয়, বরং সঞ্চয় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে । ক্যাশব্যাক অফারের সুবিধা নিতে বিভিন্ন পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ ইউপিআই ব্যবহারকারীদের সংখ্যার দিক থেকেও হায়দরাবাদ অনেক এগিয়ে ৷ এর থেকে উঠে আসছে , উপভোক্তারা এমন অ্যাপগুকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, যা উন্নত পরিষেবা এবং বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে।
'হাউ আরবান ইন্ডিয়া পেজ 2026' শীর্ষক রিপোর্ট অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের প্রধান পেমেন্ট অ্যাপটির মাধ্যমে অন্তত একটি পণ্যের টাকা পরিশোধ করেছেন । রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অর্ধেকেরও বেশি (52 শতাংশ) উপভোক্তা পেমেন্ট, বিনিয়োগ, বিমা এবং ঋণের মতো বিভিন্ন কাজের জন্য একটিমাত্র অ্যাপ ব্যবহার করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন । সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডিজিটাল লেনদেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও লেনদেনের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ঋণ গ্রহণের প্রবণতার মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান রয়ে গিয়েছে । ডিজিটাল ঋণের বিষয়ে সচেতনতার হার 88 শতাংশ হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ব্যবহারের হার মাত্র 31 শতাংশ ।