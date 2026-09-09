চাকরি ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে শীর্ষে হায়দরাবাদ, কত নম্বরে কলকাতা ?

চাকরি ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে শীর্ষে হায়দরাবাদ, কত নম্বরে কলকাতা ?
চাকরির বাজারে কোম্পানিগুলো মূলত অভিজ্ঞ পেশাজীবীদেরই খুঁজছে । মেট্রো শহরগুলির মধ্যে চাকরি ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে দেশের মধ্যে শীর্ষে হায়দরাবাদ ৷
Published : September 9, 2026 at 12:25 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে নতুন রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ । অন্যান্য প্রধান মহানগরীগুলোকে পিছনে ফেলে নিয়োগ বৃদ্ধির হারে শীর্ষস্থান দখল করেছে নিজামের শহর ।
গত বছরের অগস্টের তুলনায় হায়দরাবাদে কর্মী নিয়োগ 23 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । অভ্যন্তরীণ নিয়োগ বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণকারী 'নকরি ডট কম' (Naukri.com)-এর 'জবস্পিক ইনডেক্স' (JobSpeak Index) রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে ।
সারা দেশে 'হোয়াইট-কলার' বা কর্পোরেট পেশাজীবীদের চাকরির বাজারে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে ৷ অগস্ট মাসে এ ক্ষেত্রে আগের বছরের তুলনায় 14 শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে । নকরি ও জবস্পিক ইনডেক্স-এর মান গত বছর অগস্টের 2,664 পয়েন্ট থেকে বেড়ে 3,028 পয়েন্টে উন্নীত হয়েছে ৷
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তথ্যপ্রযুক্তি (IT) ও তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া (Non-IT)—উভয় খাতেই এবং সব ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদের নিয়োগ বেড়েছে ৷ বিশ্লেষকরা নিয়োগের এই প্রবণতার পিছনে উৎসবের মরশুম বা 'ফেসটিভ সিজন'-এর সময় পরিবর্তনের প্রভাবকে দায়ী করছেন ৷ গত বছর উৎসবের মরশুম অগস্টে শুরু হলেও এ বছর তা সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছে, যা নিয়োগের পরিসংখ্যানে প্রভাব ফেলেছে । ইনফো এজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর এমডি ও সিইও হিতেশ ওবেরয় ব্যাখ্যা করেছেন যে, উৎসবের মরশুম বা ত্রৈমাসিক সময়টি শেষ হওয়ার পরেই বাজারের প্রকৃত অগ্রগতির বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে ৷
অটোমোবাইল খাতে প্রবৃদ্ধি; শিক্ষা খাতে সংকোচন
বিভিন্ন খাতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, 19 শতাংশ নিয়োগ প্রবৃদ্ধি নিয়ে অটোমোবাইল খাত সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে । স্বাস্থ্যসেবা এবং খুচরা বিক্রয় (রিটেইল) খাতও ভালো ফলাফল করেছে; এগুলোতে যথাক্রমে 16 ও 15 শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে ৷ বীমা খাতে নতুন চাকরির সুযোগ 12 শতাংশ এবং সফটওয়্যার খাতে 11 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
ব্যাঙ্কিং ও এফএমসিজি (FMCG) খাতে 10 শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং বিপিও/আইটিইএস (BPO/ITES), তেল ও গ্যাস এবং রিয়েল এস্টেট খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল 8 শতাংশ । ফার্মা ও বায়োটেক খাত স্থিতিশীল ছিল এবং আগের বছরের মতোই অবস্থান বজায় রেখেছে । অন্যদিকে, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে নিয়োগ 4 এবং শিক্ষা খাতে 8 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ৷
অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের ওপর গুরুত্ব
চাকরির বাজারে কোম্পানিগুলো মূলত অভিজ্ঞ পেশাজীবীদেরই খুঁজছে । তবে, নতুন কর্মীদের (ফ্রেশার) নিয়োগের ক্ষেত্রেও 15 শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে ৷ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ: 4-7 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের জন্য 10 শতাংশ, 8-12 বছর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 16 শতাংশ, 13-16 বছর অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের জন্য 18 শতাংশ এবং 16 বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনিয়র পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে 13 শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছে ৷
ছোট শহরগুলোতেও প্রবৃদ্ধি
শহরভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে হায়দরাবাদের পরেই কলকাতা (22 শতাংশ) ও চেন্নাই (20 শতাংশ)। বেঙ্গালুরু ও পুণের মতো প্রধান আইটি শহরগুলোতে 14 শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৷ অন্যদিকে, দিল্লি-এনসিআর এবং মুম্বইতে কর্মী নিয়োগ বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 10 ও 7 শতাংশ । দ্বিতীয় সারির শহরগুলোর মধ্যে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর 32 শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে । এছাড়া রায়পুর 23 শতাংশ, সুরাট 21 শতাংশ এবং রাঁচিতেও 19 শতাংশ ভালো প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে ।
ভারতে শীর্ষস্থান
অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বজুড়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে । ম্যানপাওয়ারগ্রুপের (ManpowerGroup) সর্বশেষ 'এমপ্লয়মেন্ট আউটলুক সার্ভে' বা কর্মসংস্থান বিষয়ক জরিপ অনুযায়ী, চতুর্থ প্রান্তিকে ভারতের 'নেট এমপ্লয়মেন্ট আউটলুক' বা নিট কর্মসংস্থান সূচক দাঁড়িয়েছে 54 শতাংশে । আগের প্রান্তিকের তুলনায় এই হার 6 শতাংশ এবং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 11 শতাংশ বেশি ।
সারা দেশের 3,055টি প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে, 65 শতাংশ প্রতিষ্ঠান অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে ৷ যেখানে মাত্র 11 শতাংশ প্রতিষ্ঠান কর্মীসংখ্যা কমানোর আভাস দিয়েছে, সেখানে 24 শতাংশ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে তাদের কর্মীসংখ্যায় কোনও পরিবর্তন হবে না ।