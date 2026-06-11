ব্যাঙ্গালুরু, গুরগাঁও এখন অতীত ? প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য এখন এই শহর ! রিপোর্ট প্রকাশ্যে

ব্যাঙ্গালুরু, গুরগাঁও এখন অতীত ? প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য এখন এই শহর ! রিপোর্ট প্রকাশ্যে
বর্তমানে হায়দরাবাদে 10 হাজারের বেশি স্টার্টআপ রয়েছে এবং 2014 সালের পর থেকে শহরটি 3 বিলিয়ন ডলারের বেশি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করেছে একাধিক সংস্থা।
Published : June 11, 2026 at 10:21 AM IST
হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদ ধীরে ধীরে ভারতের অন্যতম বড় ইনোভেশন ও স্টার্টআপ কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে। সম্প্রতি Hyderabad Innovation Report 2026 প্রকাশিত হয়েছে । সেখানেই এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে হায়দরাবাদে 10 হাজারের বেশি স্টার্টআপ রয়েছে এবং 2014 সালের পর থেকে শহরটি 3 বিলিয়ন ডলারের বেশি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করেছে একাধিক সংস্থা।
T-Hub এবং Endiya Partners-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Hyderabad Capital & Startup Forum 2026-এ ওই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ 4 জুন 2026 হায়দরাবাদের রায়দূর্গ এলাকায় অবস্থিত T-Hub এ এই সংক্রান্ত একটি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যেখানে 225-টিরও বেশি স্টার্টআপ নির্মাতা, বিনিয়োগকারী, কর্পোরেট প্রতিনিধি, পলিসি মেকার এবং শিক্ষাবিদ অংশ নেন। যার নাম ছিল, ‘Scaling Hyderabad: The Next Phase of Innovation’৷ এই ইভেন্টের মূল লক্ষ্য ছিল হায়দরাবাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যতের বৃদ্ধির রূপরেখা তৈরি করা।
Hyderabad Innovation Report 2026- এ কী জানানো হয়েছে ?
ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত এক দশকে হায়দরাবাদ শুধু প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং স্টার্টআপ, গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC), লাইফ সায়েন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে ভারতের মোট Global Capability Centers (GCC)-র প্রায় 20 শতাংশ হায়দরাবাদে অবস্থিত ৷ পাশাপাশি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যে মেধার প্রয়োজন হয় তা সহজেই হায়দরাবাদে পাওয়া সম্ভব ৷
এই বিষয়ে Endiya Partners-এর ম্যানেজিং পার্টনার সতীশ আন্দ্রা জানান, হায়দরাবাদ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার পিছনে বড় কয়েকটি কারণ রয়েছে ৷ গবেষণার পরিকাঠানো, দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং ট্যালেন্ট, GCC-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রয়েছে । তাঁর মতে, AI, লাইফ সায়েন্স, সেমিকন্ডাক্টর, স্পেস টেক ক্ষেত্রে আগামী দিনের বিশ্বমানের সংস্থা তৈরির জন্য হায়দরাবাদ আদর্শ জায়গা ।
এদিকে হায়দরাবাদেই নিজের অফিস তৈরি করেছে বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ধ্রুভ স্পেস এবং স্কাইরুট এয়ারোস্পেসের মতো সংস্থা ৷ গতবছর অর্থাৎ 2025 সালের 28 নভেম্বর স্কাইরুট এয়ারোস্পেসের হায়দরাবাদ অফিস উদ্বোধন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এছাড়াও মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লাও উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতি করছে ভারত ৷ সেই উন্নয়নে সামিল হতে Gen Z-কেও আহ্বাণ করেন শুভাংশু ৷