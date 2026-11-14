মোবাইল রিচার্জে বিরাট সাশ্রয় ! ডেটা ছাড়াই সস্তার ভয়েস-মেসেজ প্ল্যান চালু 4 সংস্থার

মোবাইল রিচার্জে বিরাট সাশ্রয় ! ডেটা ছাড়াই সস্তার ভয়েস-মেসেজ প্ল্যান চালু 4 সংস্থার
trai mandate recharge packs: রিলায়েন্স জিও , ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোন আইডিয়া এবং বিএসএনএল ডেটা ছাড়াই শুধুমাত্র ভয়েস কল এবং এসএমএস রিচার্জ প্যাক চালু করেছে।
Published : November 14, 2026 at 10:34 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: দীর্ঘদিনের দাবি ও অপেক্ষার অবসান । অবশেষে মোবাইল গ্রাহকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর।
দেশের টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা ট্রাই (TRAI)। ট্রাই-এর সাম্প্রতিক নির্দেশিকা মেনে দেশের চার প্রধান বেসরকারি টেলিকম সংস্থা রিলায়েন্স জিও , ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোন আইডিয়া এবং বিএসএনএল ডেটা ছাড়াই শুধুমাত্র ভয়েস কল এবং এসএমএস (Voice & SMS Only) রিচার্জ প্যাক চালু করেছে।
এতদিন যাঁরা শুধুমাত্র কথা বলা বা মেসেজ করার জন্য মোবাইল ব্যবহার করতেন কিংবা বাড়ির প্রবীণ সদস্য এবং ফিচার ফোন ব্যবহারকারীরা অকারণে ইন্টারনেট ডেটার বাড়তি খরচ বহন করতে বাধ্য হতেন, এই নতুন সিদ্ধান্তে তাঁদের অনেক টাকা সাশ্রয় হবে।
ট্রাই-এর নির্দেশ অনুযায়ী, টেলিকম সংস্থাগুলির মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে 'TRAI-Mandated Packs' নামে একটি আলাদা বিভাগে এই প্যাকগুলি রাখতে হচ্ছে, যাতে গ্রাহকরা সহজেই সেগুলি খুঁজে পান।
পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশের গ্রাহকদের জন্য কোন সংস্থা কী কী প্যাক এনেছে—
রিলায়েন্স জিও
তিন সংস্থার মধ্যে সবচেয়ে কম দামে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভয়েস-অনলি প্যাক এনে চমক দিয়েছে জিও। জিও-র এই বিশেষ প্যাকগুলিতে কোনও মোবাইল ডেটা থাকছে না, তবে আনলিমিটেড ভয়েস কল ও এসএমএস এর সুবিধা মিলবে।
- 147 টাকার প্যাক: 22 দিনের ভ্যালিডিটির সঙ্গে আনলিমিটেড কল এবং 300টি এসএমএস পাওয়া যাবে।
- 177 টাকার প্যাক: 28 দিনের মেয়াদে আনলিমিটেড ভয়েস কল ও 300টি এসএমএস সুবিধা থাকছে।
- 196 টাকার প্যাক: পুরো 30 দিনের ভ্যালিডিটি সহ আনলিমিটেড কলিং এবং 300টি এসএমএস পাওয়া যাবে।
- 197 টাকার প্যাক: এটি একটি ক্যালেন্ডার মান্থ প্যাক, অর্থাৎ পুরো মাসই এর মেয়াদ থাকবে। সঙ্গে 300 এসএমএস ৷
- দীর্ঘমেয়াদী প্যাক: যাঁরা বারবার রিচার্জ করতে চান না, তাঁদের জন্য জিও এনেছে 448 টাকার প্যাক (84 দিন মেয়াদ, আনলিমিটেড কল ও 1000 এসএমএস) ।
- 1748 টাকার বার্ষিক প্যাক (336 দিন মেয়াদ, আনলিমিটেড কল ও 3600 এসএমএস)।
ভারতী এয়ারটেল
ট্রাই-এর নির্দেশ মেনে এয়ারটেলও তাদের গ্রাহকদের জন্য একাধিক সাশ্রয়ী ভয়েস ও এসএমএস প্যাক চালু করেছে।
- 185 টাকার প্যাক: 28 দিনের ভ্যালিডিটির সঙ্গে আনলিমিটেড লোকাল ও এসটিডি কল এবং 300 টি এসএমএস পাওয়া যাবে।
- 203 টাকার প্যাক: 30 দিনের মেয়াদে আনলিমিটেড ভয়েস কল, 300টি এসএমএস এবং ফ্রি হ্যালোটিউনস (Hellotunes) সুবিধা মিলবে।
- 206 টাকার প্যাক: এক ক্যালেন্ডার মাসের মেয়াদে এতেও আনলিমিটেড কলিং ও 300টি এসএমএস থাকছে।
- 469 টাকার প্যাক: 84 দিন মেয়াদ, আনলিমিটেড কল ও 900 এসএমএস) ।
- 1849 টাকার বার্ষিক প্যাকে 365 দিন মেয়াদ, আনলিমিটেড কল ও 3600 এসএমএস)।
ভোডাফোন আইডিয়া
এয়ারটেলের মতোই প্রায় একই দামে ভয়েস-অনলি প্যাক সাজিয়েছে ভোডাফোন আইডিয়া। তবে, স্বল্প মেয়াদের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত বিকল্পও রেখেছে সংস্থাটি।
- 179 টাকার প্যাক: 25 দিনের ভ্যালিডিটির সঙ্গে আনলিমিটেড কল ও 300টি এসএমএস।
- 185 টাকার প্যাক: 28 দিনের মেয়াদে আনলিমিটেড ভয়েস কল এবং 300টি এসএমএস।
- 203 টাকার প্যাক: 30 দিনের ভ্যালিডিটি সহ আনলিমিটেড কল ও 300টি এসএমএস।
- 206 টাকার প্যাক: এক ক্যালেন্ডার মাসের মেয়াদে আনলিমিটেড কলিং এবং 300টি এসএমএস থাকছে।
- 470 টাকার প্যাক : 84 দিনের ভ্যালিডিটি সহ 900 এসএমএস ৷
- 1849 টাকার প্যাক 365 দিনের জন্য এবং 3600 এসএমএস ৷
বিএসএনএল
172 টাকার প্যাক: আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং প্রতিদিন 100টি এসএমএস (SMS)-এর সুবিধা পাওয়া যায়।
184 টাকার প্যাক: আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং প্রতিদিন 100টি এসএমএস-এর সুবিধা রয়েছে।
190 টাকার প্যাক: 1 মাসের বৈধতা (ভ্যালিডিটি) পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে আনলিমিটেড ভয়েস কলিং ও প্রতিদিন 100টি এসএমএস-এর সুবিধা।
গ্রাহকদের কী সুবিধা হবে
এই প্যাকগুলিতে কোনও ইন্টারনেট ডেটা থাকবে না। যদি কোনও গ্রাহক মোবাইল ডেটা অন করেন, তবে প্রতি এমবি-তে 50 পয়সা হারে চার্জ কাটা হবে (এয়ারটেল ও ভিআই-এর ক্ষেত্রে)। তবে, প্রয়োজনে গ্রাহকরা আলাদা করে স্বল্পমূল্যের ডেটা ভাউচার রিচার্জ করে নিতে পারবেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁরা ডুয়াল সিম ব্যবহার করেন এবং একটি শুধুমাত্র ইনকামিং কল বা ওটিপি (OTP)-র জন্য চালু রাখেন, তাঁদের জন্য এই প্যাকগুলি আশীর্বাদস্বরূপ।
অনেক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী আছেন, যাঁরা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন না । ফিচার ফোনই তাঁদের সঙ্গী । সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট বান্ডেল প্যাক দিয়ে রিচার্জ করা তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় । কিন্তু টেলিকম সংস্থাগুলি এতদিন একপ্রকার বাধ্যতামূলক রিচার্জ প্ল্যানের সঙ্গে ইন্টারনেট প্যাক জুড়ে দিত । ফলে বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছিল অনেক গ্রাহককে ৷ ট্রাইয়ের নির্দেশের পর তাঁদের এবার অর্থ সাশ্রয় হবে ৷
(তথ্য সূত্র: চার টেলিকম সংস্থার ওয়েবসাইট)