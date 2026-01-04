ETV Bharat / business

ভেনিজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপ, ভারতীয় অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে?

ভেনিজুয়েলার ওপর মার্কিন পদক্ষেপ ভারতীয় অর্থনীতিকে কীভাবে, কতটা প্রভাবিত করতে পারে, সে বিষয়ে গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI) তার মতামত জানিয়েছে।

ভারত-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ
January 4, 2026

নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: ভারত-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের মতে, ভেনেজুয়েলায় চলমান অস্থিরতা এবং মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের ভারতের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম। GTRI-এর মতে, ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতির অবনতি সত্ত্বেও, ভারত কোনও গুরুতর অর্থনৈতিক বা জ্বালানি-সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হবে না।

জিটিআরআই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে 2000 এবং 2010-এর সময়কালে ভারত ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের একটি প্রধান ক্রেতা ছিল। ওএনজিসি বিদেশের মতো ভারতীয় কোম্পানিগুলি ওরিনোকো বেল্টে আপস্ট্রিম অংশীদারিত্ব রেখেছিল। তবে, 2019 সালের পরে আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি ভারতকে দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা এড়াতে তেল আমদানি কমাতে এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম কমাতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে এর পর থেকে ভারত-ভেনেজুয়েলার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ তীব্রভাবে হ্রাস পায়। গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তখন থেকে ভারত ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পৃক্ততা এখন খুবই সীমিত।

ভারত ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক

2024-2025 সালে ভেনেজুয়েলা থেকে ভারতের মোট আমদানি ছিল মাত্র 364.5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ ছিল 255.3 মিলিয়ন মার্কিন ডলার৷ এই পরিমাণ 2023-2024 সালে 1.4 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় 81.3 শতাংশ হ্রাসের প্রমাণ। ভেনেজুয়েলায় ভারতের রফতানিও ছিল সামান্য, মোট 95.3 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ওষুধ ছিল প্রধান পণ্য (41.4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

জিটিআরআই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, কম বাণিজ্যের পরিমাণ, বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি ভারতের অর্থনীতি বা জ্বালানি নিরাপত্তার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না। বিশ্ব বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, আগামী বছরগুলিতে কাঁচামাল এবং জ্বালানি সম্পদ নিয়ে যুদ্ধ তীব্রতর হতে পারে বলে অনুমান গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের।

ভারত-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জিটিআরআই পরামর্শ দিয়েছে যে, ভারতের উচিত সতর্ক থাকা এবং তার কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখা৷ এর পাশাপাশি, দেশের সার্বভৌমত্ব বা দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে এমন চুক্তি এড়ানো এবং কোনও ভূ-রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এবং জ্বালানি সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য

GTRI আরও জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ভেনেজুয়েলার কাছে বিশ্বের মোট তেল মজুদের প্রায় 18 শতাংশ রয়েছে, যা সৌদি আরব (16 শতাংশ), রাশিয়া (5-6 শতাংশ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে (4 শতাংশ) ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মিলিত তেলের মজুদের চেয়ে ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের মজুদের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ।

GTRI-এর পরামর্শ

ভারত-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জিটিআরআই তার রিপোর্টে পুনর্ব্যক্ত করেছে, ভেনেজুয়েলা সঙ্কট সত্ত্বেও, ভারতের উপর এর সরাসরি অর্থনৈতিক বা জ্বালানি ঝুঁকি সীমিত৷ তবে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি এবং কাঁচামালের ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের একটি সতর্ক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

