অবসরের পর আপনি মাসে কত টাকা পেনশন পাবেন ? হিসেবটা বুঝে নিন

একজন কর্মচারী 10 বছর চাকরির পর তাঁর 58 বছর বয়সে পেনশনের জন্য আবেদন করলে, তিনি প্রতি মাসে কত টাকা পাবেন? EPFO-এর সূত্রটি জেনে নিন...

Pension Calculation
অবসরের পর মাসে কত টাকা পেনশন পাবেন ? (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 3:59 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 4 ডিসেম্বর: বেতনভোগী পেশাদারদের অবসর গ্রহণের পর এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) একটি নির্দিষ্ট মাসিক পেনশনের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু, বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজের অনিশ্চয়তা এবং প্রবল চাপের কারণে অনেকেই 10-12 বছর চাকরি করার পর পেশা বদল করেন বা করতে বাধ্য হন৷ কোভিড মহমারী পরবর্তী সময়ে এমন অনেক ঘটনা বা উদাহরণ সামনে এসেছে৷

এবার প্রশ্ন হল, এই বেতনভোগী পেশাদাররা এই 10-12 বছরে পেনশন তহবিলে জমা হওয়া অর্থের থেকে অবসরকালীন সময়ে মাসে কত টাকা পেনশন পাবেন? এই বিষয়ে EPFO-এর নিয়মগুলি বেশ স্পষ্ট। এক বা একাধিক সংস্থাতে কোনও বেতনভোগী পেশাদারের মোট চাকরির মেয়াদ যদি 10 বছর বা তার বেশি হয়, তাহলে তিনি পেনশনের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবেন। তবে EPFO ​​নিয়ম অনুযায়ী, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনও বেতনভোগী পেশাদার তাঁর পেনশনের টাকা পাবেন না৷ কোনও বেতনভোগী কর্মচারী 58 বছর বয়সে পৌঁছানোর পরেই তাঁর পেনশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর অর্থ হল, 40 বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে দিলেও কোনও বেতনভোগী কর্মচারী 58 বছর বয়সে পৌঁছানোর পরেই তাঁর পেনশনের টাকা পাবেন।

পেনশনের টাকা কীভাবে ভাগ করা হয়?

নিয়ম অনুযায়ী, একজন কর্মচারী তাঁর বেতনের 12 শতাংশ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করেন। এরপর ওই কর্মচারীর নিয়োগকর্তা সমান পরিমাণ অর্থ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দেন। এই মোট অর্থ দুটি ভাগে বিভক্ত: এই টাকার 8.33 শতাংশ এমপ্লয়ি পেনশন স্কিমে (EPS) জমা পড়ে। বাকি 3.67 শতাংশ EPF অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

EPF অংশ হল একজন কর্মচারীর প্রাথমিক সঞ্চয়, যা ওই কর্মচারী EPFO-এর ​​নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বাড়ি কেনা, সন্তানদের পড়াশোনা বা বিয়ে, অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজনে তুলতে পারেন। তবে, EPS জমার 8.33 শতাংশ শুধুমাত্র অবসর গ্রহণের পরে আপনার মাসিক পেনশনের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। এই EPS তহবিলের ক্ষেত্রে 10 বছরের পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক।

কর্মচারীর মাসিক পেনশনের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয়?

  • একজন কর্মচারী 10 বছর চাকরির পর তাঁর 58 বছর বয়সে পেনশনের জন্য আবেদন করলে, তিনি প্রতি মাসে কত টাকা পাবেন? এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সূত্র ব্যবহার করে। মাসিক পেনশন = (পেনশনযোগ্য বেতন × পেনশনযোগ্য পরিষেবার মোট সময়কাল) / 70 ৷
  • পেনশনযোগ্য পরিষেবার মোট সময়কাল বলতে, একজন কর্মচারী মোট যত বছর চাকরি করেছেন (10 বছর, 15 বছর, অথবা 20 বছর)৷
  • পেনশনযোগ্য বেতন: এটি কর্মচারীর পাওয়া শেষ বেতন নয়। এটি তাঁর চাকরির শেষ 60 মাসের (অর্থাৎ, 5 বছরের) গড় বেতনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। তবে, এই বেতনের সর্বোচ্চ সীমা বর্তমানে প্রতি মাসে 15,000 টাকা।

একজন বেতনভোগী পেশাদার 20 বছর চাকরির পর তাঁর অবসরকালে মাসে কত টাকা পেনশন পাবেন ?

এ ক্ষেত্রে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন-এর সুনির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, 15,000 x 20 / 70 = 4,285 টাকা প্রতি মাসে পেনশন পাবেন।

ন্যূনতম পেনশন কি 1000 টাকা থেকে বেড়ে 7500 টাকা হবে?

সংসদে 1 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে একটি লিখিত প্রশ্ন সরাসরি সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "পেনশন কি বাড়বে?" অর্থাৎ, পেনশন কি 1000 টাকা থেকে বেড়ে 7500 টাকা হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে, শ্রম প্রতিমন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সরকারের বর্তমানে ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির কোনও প্রস্তাব বিবেচনাধীন নেই। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে পেনশনের পরিমাণে কোনও বড় বৃদ্ধির কোনও পরিকল্পনা আপাতত নেই।

এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি হল, তহবিল না বাড়িয়ে ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তহবিলের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে এবং পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। বর্তমানে, কেন্দ্র বাজেট সহায়তার মাধ্যমে ন্যূনতম 1000 টাকা পেনশন দেওয়া নিশ্চিত করছে। নিয়োগকর্তা কর্মচারীর বেতনের 8.33 শতাংশ অবদান রাখেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার 1.16 শতাংশ অবদান রাখেন (15,000 টাকা বেতন সীমা পর্যন্ত)।

