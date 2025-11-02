ETV Bharat / business

মাত্র 10 টাকার স্টকে মিলল 1400% রিটার্ন ! 10 মাসে কোটিপতি বিনিয়োগকারীরা

এই বছরের শুরুতে, এলিটকন ইন্টারন্যাশনালের শেয়ারের দাম ছিল মাত্র 10 টাকা 37 পয়সা। এখন, এটি বেড়ে 156 টাকায় পৌঁছেছে যা প্রায় 1400 শতাংশ রিটার্নের সমান।

মাত্র 10 টাকার স্টকে 10 মাসে কোটিপতি বিনিয়োগকারীরা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 4:29 PM IST

মুম্বই, 2 নভেম্বর: শেয়ার বাজারকে সবসময়ই একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু, পুরনো প্রবাদ অনুযায়ী, "ঝুঁকি না নিলে লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনাও নেই।" যদি কেউ সঠিক সময়ে সঠিক শেয়ারে বিনিয়োগ করে, তাহলে এই বাজার একজন সাধারণ বিনিয়োগকারীকে রাতারাতি কোটিপতি করে দিতে পারে। এই বছর, বেশ কয়েকটি স্টক বিনিয়োগকারীদের দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে এবং এখন মাল্টিব্যাগার স্টকে পরিণত হয়েছে।

2025 সালে যে সব স্টক সবচেয়ে বেশি রিটার্ন দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জিএইচভি ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড, আরআরপি সেমিকন্ডাক্টর, এলিটিকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং মিডওয়েস্ট গোল্ড লিমিটেড। এই স্টকগুলি এই বছর 5100 শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন দিয়ে বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চলুন এ বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক...

জিএইচভি ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড

গত পাঁচ বছরে, এই কোম্পানির স্টকের দাম 10,000 শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। শুধুমাত্র এই বছরই, GHV Infra-এর স্টকের দাম 18.19 টাকা থেকে বেড়ে 320 টাকা হয়েছে। গত ছয় মাসেই, এটি 275 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে ৷ অর্থাৎ, 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগ 3.75 লক্ষ টাকারও বেশি হয়েছে।

এলিটকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

এই বছরের শুরুতে, Elitecon International এর স্টকের দাম ছিল মাত্র 10.37 টাকা। এখন, এটি 156 টাকায় পৌঁছেছে— যার ফলে রিটার্ন প্রায় 1400 শতাংশ। যদিও গত মাসে এটি 26 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, তার পরেও 6 মাসে এই স্টকের 347 শতাংশ রিটার্ন এটিকে মাল্টিব্যাগার করে তুলেছে।

আরআরপি সেমিকন্ডাক্টর লিমিটেড: সবচেয়ে বড় রিটার্ন

এই সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিটি এই বছরের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ প্যাকেজ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাত্র 10 মাসে এর শেয়ার 5541 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। 1 জানুয়ারি, আরআরপি সেমিকন্ডাক্টরের শেয়ারের দাম ছিল 185.50 টাকা, যা এখন বেড়ে 10,464 টাকা হয়েছে। অর্থ - যদি কেউ 10 মাস আগে 10,000 টাকা বিনিয়োগ করত, তাহলে আজ তাদের মূল্য প্রায় 5 লক্ষ টাকা হতো! গত 6 মাসে, এই স্টক 1100 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাত্র এক মাসে, 48 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 28 অক্টোবর, এটি 10,259.25 টাকায় বন্ধ হয়েছে।

এই উদাহরণগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ভাগ্য এবং সাধারণ জ্ঞানের সংমিশ্রণ শেয়ার বাজারের থেকে উপার্জনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। তবে, বাজার বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের মাল্টিব্যাগার স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার আগে ঝুঁকি এবং মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেন৷ কারণ, উত্থান যত তীব্র হবে, পতন তত দ্রুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করার আগে অবশ্যই আপনার বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
