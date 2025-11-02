ফিক্সড ডিপোজিটে 7.65% পর্যন্ত সুদ, এই ব্যাঙ্কে 3 বছরেই মিলবে বড় রিটার্ন
ভালো সুদ মানেই বেশি সঞ্চয় ৷ এমনই কিছু ব্যাঙ্কের FD স্কিমের উল্লেখ করা হল যেখানে সাড়ে 7 শতাংশের বেশি সুদ পাওয়া যায় ৷
Published : November 2, 2025 at 6:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 নভেম্বর: যদি আপনি আপনার কষ্টার্জিত অর্থ সুরক্ষিত রাখতে চান এবং ভালো রিটার্ন অর্জন করতে চান, তাহলে একটি স্থায়ী আমানত (FD) একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প। তবে, যখন ব্যাঙ্কের সুদের হার কম থাকে, তখন ফিক্সড ডিপোজিটের হারে সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাসও আপনার রিটার্নের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। যেহেতু ক্সড ডিপোজিটে সুদের হার বিনিয়োগের সময় স্থির থাকে, তাই বিনিয়োগকারীদের সর্বদা ব্যাঙ্ক থেকে সর্বশেষ ফিক্সড ডিপোজিটের হারের দিকে নজর রাখা উচিত।
ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে উৎকর্ষ ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ 7.65 শতাংশ সুদের হার অফার করে। স্লাইস ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক এবং জন ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক 3 বছরের এফডিতে 7.50 শতাংশ সুদ অফার করে। সূর্যোদয় ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক 7.25 শতাংশ এবং এউ ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক 7.10 শতাংশ অফার করে। ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্কগুলিতে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশনের (ডিআইসিজিসি) গ্যারান্টি রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন যে বিনিয়োগকারীদের এই সীমার মধ্যে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তাদের মূলধন এবং সুদ সুরক্ষিত থাকে।
বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে, RBL ব্যাঙ্ক 3 বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে 7.20 শতাংশ সুদ দেয়। SBM ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া 7.10 শতাংশ হারে সুদ দেয়, যেখানে বন্ধন ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং DCB ব্যাঙ্ক 7 শতাংশ হারে সুদ দেয়। IndusInd ব্যাঙ্ক 6.90 শতাংশ হারে সুদ দেয়, এবং ICICI ব্যাঙ্ক এবং Axis ব্যাঙ্ক 6.60 শতাংশ হারে সুদ দেয়। HDFC ব্যাঙ্ক 3 বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে 6.45 শতাংশ সুদ দেয়।
সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে 3 বছরের এফডির সুদের হার 6 শতাংশ থেকে 6.60 শতাংশ পর্যন্ত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সর্বোচ্চ 6.60 শতাংশ সুদের হার অফার করে, তারপরে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা 6.50 শতাংশ, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) 6.40 শতাংশ এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) 6.30 শতাংশ। এই হারগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি কিছুটা কম সুদের হার অফার করলেও, বিনিয়োগকারীরা এখনও তাদের নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতার কারণে তাদের পছন্দ করে।