ফিক্সড ডিপোজিটে 8.15% পর্যন্ত সুদ! এই ব্যাঙ্কগুলিতে মিলবে সর্বোচ্চ রিটার্ন
Published : October 27, 2025 at 7:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 অক্টোবর: ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য বরাবরই ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানতে টাকা জমা করা বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছন্দ। কারণ, এখনও দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ফিক্সড ডিপোজিটকে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিরাপদ বিকল্প বলে মনে করেন। তাই, বেশিরভাগ মানুষই তাদের সঞ্চয়কে ফিক্সড ডিপোজিটে রূপান্তর করতে চান নিরাপদে বাড়তি সুদ পেয়ে দ্রুত তহবিল বৃদ্ধির আশায়।
ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানত করার পরিকল্পনা করছেন? অপেক্ষা করুন! বিনিয়োগের আগে, সর্বোচ্চ সুদের হার কোথায় কোন ব্যাঙ্ক দিচ্ছে তা জেনে নেওয়া জরুরি। আজকাল, কিছু ছোট ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় আরও ভাল রিটার্ন দিচ্ছে। এবং হ্যাঁ, আপনি যদি একজন প্রবীণ নাগরিক হন বা আপনার পরিবারের কোনও প্রবীণের নামে বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি অতিরিক্ত সুদের সুবিধা পাবেন!
ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানত চড়া সুদ দেওয়া ব্যাঙ্কের এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কটি 2 থেকে 3 বছরের স্থায়ী আমানতের উপর 8.15 শতাংশ সুদের হার সুদ দিচ্ছে। এটি বর্তমানে বাজারের সর্বোচ্চ হারগুলির মধ্যে একটি। সূর্যোদয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কও একটি দুর্দান্ত সুদ দিচ্ছে। আপনি যদি 5 বছরের জন্য আপনার টাকা জমা করেন, তাহলে আপনি 8.10 শতাংশ রিটার্ন পাবেন। ESAF স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক 444 দিনের মেয়াদের FD-তে 8.10 শতাংশ সুদও দিচ্ছে।
যদি আপনি 8 শতাংশ সুদের হার খুঁজছেন, তাহলে জানা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক 2 থেকে 3 বছরের ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানতে 8 শতাংশ সুদ সুদ দিচ্ছে। ইয়েস ব্যাঙ্ক 3 থেকে 5 বছরের ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানতে 7.75 শতাংশ সুদও সুদ দিচ্ছে। বৃহৎ বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিও ভালো সুদ দিচ্ছে। বন্ধন ব্যাঙ্ক, ডিসিবি ব্যাঙ্ক এবং আরবিএল ব্যাঙ্ক 7.70 শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার অফার করছে। ডিসিবি এবং আরবিএল বয়স্ক নাগরিকদের (যাদের বয়স 70-80 বছরের বেশি) জন্য অতিরিক্ত সুদের সুবিধাও দিচ্ছে।
|বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। যে কোনও রকমের বিনিয়োগের আগে সব সময় তুলনামূলক তথ্য অনুসন্ধান করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই বিনিয়োগ করার আগে আপনার বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারে।