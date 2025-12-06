এই ব্যাঙ্কগুলিতে ফিক্সড ডিপোজিটে মিলছে 8% পর্যন্ত সুদ, দ্রুত বাড়বে সঞ্চয়

এই ব্যাঙ্কগুলিতে ফিক্সড ডিপোজিটে মিলছে 8% পর্যন্ত সুদ, দ্রুত বাড়বে সঞ্চয়
বিনিয়োগে নিরাপদ রিটার্ন পেতে আজও পিপিএফ, ফিক্সড ডিপোজিটের উপরেই নির্ভর করেন অনেকে। ফিক্সড ডিপোজিটে সর্বোচ্চ সুদ কোন ব্যাঙ্ক দিচ্ছে, তা জানা জরুরি।
Published : December 6, 2025 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 ডিসেম্বর: বিনিয়োগ বাজারে আপনার অর্থ বিনিয়োগ এবং কার্যকরভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক বিকল্প রয়েছে৷ এই বিপল্পগুলির মধ্যে রয়েছে স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইটিএফ। বিনিয়োগে নিরাপদ রিটার্ন খুঁজতে গেলে আজও পিপিএফ এবং ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমগুলির উপরেই নির্ভর করেন অনেকে। এখনও দেশের অধিকাংশ মানুষ ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত বা ফিক্সড ডিপোজিটকে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিরাপদ বিকল্প বলে মনে করেন। তাই, এই প্রতিবেদনে এমন কিছু ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক যেগুলি ফিক্সড ডিপোজিটে দুর্দান্ত হারে সুদ দিচ্ছে।
বিনিয়োগের আগে, সর্বোচ্চ সুদের হার কোথায় কোন ব্যাঙ্ক দিচ্ছে তা জেনে নেওয়া জরুরি। আজকাল, কিছু ছোট ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় আরও ভাল রিটার্ন দিচ্ছে। তেমনই কিছু ব্যাঙ্ক বর্তমানে 60 বছরের কম বয়সী সাধারণ নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদে ফিক্সড ডিপোজিটে 8 শতাংশ পর্যন্ত হারে সুদ দিচ্ছে, যার সর্বোচ্চ সীমা 3 কোটি টাকা। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ নাগরিকদের (60 বছরের কম বয়সী গ্রাহকদের) জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদে 8 শতাংশ পর্যন্ত হারে সুদ দিচ্ছে।
ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানত চড়া সুদ দেওয়া ব্যাঙ্কের এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে সূর্যোদয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, জনা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক এবং উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক৷ এই তিন ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদর হার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক...
- সূর্যোদয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক: সূর্যোদয় স্মল ফাইন্যান্স হল প্রথম ব্যাঙ্ক যারা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পাঁচ বছর মেয়াদে চমৎকার হারে সুদ দিচ্ছে। এই ব্যাঙ্কটি 60 বছরের কম বয়সী সাধারণ নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছরের স্থায়ী আমানতের উপর 8 শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে।
- জনা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক: জনা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কও তাদের ফিক্সড ডিপোজিটে দুর্দান্ত হারে সুদ দিচ্ছে। জনা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিটে 8 শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে।
- উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক: সূর্যোদয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, জনা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের পাশাপাশি, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানতে 7.2 শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে।
|বিশেষ দ্রষ্টব্য
|এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। যে কোনও রকমের বিনিয়োগের আগে সব সময় তুলনামূলক তথ্য অনুসন্ধান করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই বিনিয়োগ করার আগে আপনার বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারে।