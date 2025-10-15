ETV Bharat / business

এই প্রথম পাসপোর্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে নেই আমেরিকা; কত নম্বরে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ?

2025 সালের হেনলি পাসপোর্ট সূচকের রিপোর্টে এই প্রথমবার সেরা 10-এ নেই আমেরিকা ৷ এবারের তালিকায় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা চিন কত নম্বরে রয়েছে?

Henley Passport Index
এই প্রথম পাসপোর্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে নেই আমেরিকা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 4:28 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: বিশ্বে একটি দেশের প্রভাব এবং সম্মান পরিমাপ করে হেনলি পাসপোর্ট সূচক (2025) এর একটি নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এটিকে পাসপোর্টের শক্তির 'রিপোর্ট কার্ড'ও বলা যেতে পারে। যে দেশের পাসপোর্ট যত বেশি শক্তিশালী, তার নাগরিকরা তত বেশি ভিসা ছাড়াই, অর্থাৎ পূর্ব অনুমতি ছাড়াই অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন।

এই বছরের তালিকা সবাইকে অবাক করেছে৷ কারণ, নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা মনে করা দেশ আমেরিকার মর্যাদায় বড় ধরনের আঘাত লেগিয়েছে। 20 বছরের মধ্যে এই প্রথমবার, আমেরিকা বিশ্বের 10টি সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ভারতের জন্যও কোনও সুখবর নেই; আমাদের র‍্যাঙ্কিংও আগের সর্বনিম্ন অবস্থান থেকে নেমে গিয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট থাকলে বিশ্বের বেশিরভাগ দরজাই আপনার জন্য খোলা থাকত। কিন্তু, এখন আর তা নেই। হেনলি পাসপোর্ট সূচক 2025-এর তালিকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দশম স্থানে নেমে এসেছে। এর সহজ কারণ হল, অনেক দেশ এখন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগের মতো গুরুত্ব দেয় না।

Henley Passport Index
2025 সালের হেনলি পাসপোর্ট সূচকের তালিকায় সিঙ্গাপুর শীর্ষে রয়েছে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)

যেমন, ব্রাজিল স্পষ্টভাবে বলেছে, "যখন তুমি আমাদের লোকদের জন্য তোমার দেশে ভ্রমণের ভিসা পাবে, তখন আমরাও তোমার লোকদের কাছ থেকে ভিসা নেব।" এর অর্থ ছিল সমান আচরণ। একইভাবে, চিন বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের জন্য তার দরজা খুলে দিয়েছিল, বলেছিল যে তারা ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারবে৷ কিন্তু এই তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরও কিছু ছোট দেশও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তাদের নিয়ম কঠোর করেছে। অর্থাৎ, যে দেশগুলি একসময় আমেরিকাকে সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানাত তাদেরও মনোভাবে এখন অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে। ফলস্বরূপ, আমেরিকার পাসপোর্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে, গত 10 বছরে চিন তার র‍্যাঙ্কিং উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। 2015 সালে 94তম স্থান থেকে, 2025 সালে এটি এখন 64তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। চিনা নাগরিকরা এখন মোট 82টি দেশে সহজে ভ্রমণ করতে পারবেন।

এবার আসা যাক ভারতের পাসপোর্টের 'রিপোর্ট কার্ড'-এ। এই নতুন তালিকায় ভারতের পাসপোর্ট পাঁচ ধাপ পিছিয়ে গিয়েছে। গত বছর, ভারতের পাসপোর্ট 80তম স্থানে ছিল, এখন যা 85তম স্থানে নেমে এসেছে। এর মানে হল, ভারতীয়রা এখন ভিসা ছাড়া মাত্র 57টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন। যদিও কয়েক মাস আগে ভারতের পাসপোর্ট র‍্যাঙ্কিং উন্নত হয়েছিল এবং সে সময় এটি 77তম স্থানে পৌঁছেছিল ৷ এখন আবার তা নেমে গিয়েছে। যারা বিদেশে ভ্রমণ বা কাজ করার স্বপ্ন দেখেন তাদের জন্য এটি কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে।

হেনলি পাসপোর্ট সূচকের তালিকার 100 নম্বরে স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ আর উত্তর কোরিয়া ৷ এই দুই দেশের পাসপোর্টধারীরা 38টি দেশে ভিসা ছাড়াই অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন৷ এরপরই এই তালিকায় রয়েছে নেপাল ৷ তালিকার 101 নম্বরে থাকা এই দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন 36টি দেশে ৷ হেনলি পাসপোর্ট সূচকের তালিরকায় 103 নম্বরে স্থানে রয়েছে পাকিস্তান, যে দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই 31টি দেশে অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন ৷

2025 সালের হেনলি পাসপোর্ট সূচকের তালিকায় সিঙ্গাপুর শীর্ষে রয়েছে। সিঙ্গাপুরের পাসপোর্টধারীরা বিশ্বের 193টি দেশে অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন। সিঙ্গাপুরের পরই এই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (190টি দেশ) এবং জাপান (189টি দেশ)। এর অর্থ হল বিশ্বের তিনটি সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট এখন এশিয়ার দেশগুলির হাতে।

2025 সালের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের তালিকা (ভিসা-মুক্ত বা আগমনের ভিসা দেশের সংখ্যার উপর নির্ভর করে)

  1. সিঙ্গাপুর - 193টি দেশে ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ করতে পারে
  2. দক্ষিণ কোরিয়া - ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ 190টি দেশে
  3. জাপান - 189টি দেশে ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ
  4. জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, সুইজারল্যান্ড - ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ 188টি দেশে
  5. অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস - 187টি দেশে ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ করতে পারে
  6. গ্রীস, হাঙ্গেরি, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন - ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ 186টি দেশে
  7. অস্ট্রেলিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, মাল্টা, পোল্যান্ড - 185টি দেশে ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ
  8. ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE), ব্রিটেন (UK) - ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ 184টি দেশে
  9. কানাডা - 183টি দেশে ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ
  10. লাটভিয়া, লিচেনস্টাইন - ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ 182টি দেশে
  11. আইসল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া - 181টি দেশে ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ
  12. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া - ভিসা-মুক্ত অবাধে ভ্রমণ 180টি দেশে

