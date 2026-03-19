HDFC চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা অতনু চক্রবর্তীর, পতন শেয়ারে

HDFC চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা অতনু চক্রবর্তীর, পতন শেয়ারে
HDFC ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছেন অতনু চক্রবর্তী ৷ তাঁর ইস্তফার প্রভাব পড়েছে ব্যাঙ্কের শেয়ারের দরে ৷
Published : March 19, 2026 at 3:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 মার্চ: নৈতিক কারণে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্ক এইচডিএফসি'র চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছেন অতনু চক্রবর্তী ৷ মেয়াদ ফুরনোর আগে পদত্যাগ করেছেন ব্যাঙ্কের আংশিক সময়ের চেয়ারম্যান অতনু ৷ 2021 সাল থেকে তিনি এই পদে ছিলেন ৷ এর প্রভাবে ব্যাঙ্কের শেয়ারে পতন হয়েছে ৷
গত 17 মার্চে লেখা পদত্যাগপত্রটি ব্যাঙ্কের গভর্ন্যান্স চেয়ারম্যান এইচকে ভানওয়ালাকে পাঠান অতনু চক্রবর্তী ৷ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, "গত দু'বছর ধরে আমি নিরীক্ষণ করেছি, ব্যাঙ্কের মধ্যে এমন কিছু কাজকর্ম চলছে এবং নিয়মিত কিছু বিষয় চলছে, যা আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না ৷ তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"
বুধবার এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক অতনু চক্রবর্তীর পাঠানো ইস্তফাপত্র পাওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ তাঁকে অবিলম্বে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কেকি মিস্ত্রী ৷ 19 মার্চ থেকে তিন মাস সময়ের জন্য এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের অন্তর্বর্তী আংশিক সময়ের চেয়ারম্য়ান পদের দায়িত্ব নিচ্ছেন ৷
Atanu Chakraborty, HDFC Bank Chairman (part-time) resigns for alarming reasons.— menaka doshi (@menakadoshi) March 18, 2026
" certain happenings and practices within the bank, that i have observed over last two years, are not in congruence with my personal values and ethics. this is the basis of my aforementioned… pic.twitter.com/ufQelH6CpB
এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের আংশিক সময়ের চেয়ারম্যান হওয়ার আগে অর্থনৈতিক বিষয়ক সচিব ছিলেন অতনু ৷ 2021 সালের 5 মে থেকে তিনি ব্যাঙ্কের আংশিক সময়ের চেয়ারম্যানের পদে আসীন হন ৷ পরে 2024 সালে তাঁর মেয়াদ 2027 সালের 4 মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় ৷
1985 সালের গুজরাত ক্যাডারের আইএএস অতনু চক্রবর্তী 2020 সালের এপ্রিলে অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরের সচিব হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ৷ তার আগে তিনি বিনিয়োগ ও সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ডিআইপিএএম) দফতরের সচিব ছিলেন ৷ এই দু'টি দফতরই অর্থমন্ত্রকের অধীনে ৷
2023 সালের 1 জুলাই এইচডিএফসি লিমিটেডের সঙ্গে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের একত্রীকরণ হয় ৷ সেই সময় ব্যাঙ্কের আংশিক চেয়ারম্যান ছিলেন অতনু চক্রবর্তী ৷ পদত্যাগপত্রে সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে অতনু চক্রবর্তী লিখেছেন, "2021 সালের মে মাসে আমি এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে যোগ দিয়েছিলাম ৷ আমার আমলে এইচডিএফসি লিমিটেডের সঙ্গে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সংযোজনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে ৷ এই কৌশলী পদক্ষেপের ফলেই এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক হয়ে উঠেছে ৷ এর সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া এখনও বাকি ৷"
টালমাটাল এইচডিএফসি'র শেয়ার
এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের শেয়ারের দরে অতনু চক্রবর্তীর পদত্যাগের প্রভাব পড়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সকালে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর প্রায় 9 শতাংশ পড়ে গিয়েছে ৷ বিএসই (BSE)-তে এই 'ব্লু-চিপ' শেয়ারটির দর 8.41 শতাংশ কমে 772 টাকায় নেমেছে, যা গত 52 সপ্তাহের সর্বনিম্ন ৷ অন্যদিকে এনএসই (NSE)-তে শেয়ারটির দর 8.66 শতাংশ নেমে 52 সপ্তাহে সর্বনিম্ন 770 টাকায় পৌঁছেছে ৷
সংস্থার বাজার মূলধন 65 হাজার 176.48 কোটি টাকা কমে 12,31,666.45 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে ৷ বিএসই সেনসেক্স এবং এনএসই নিফটি-ভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে এই শেয়ারটিই ছিল দরপতনের তালিকায় শীর্ষে।