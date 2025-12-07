ETV Bharat / business

স্বপ্নের বাড়ি বানাতে 25 লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয় কেন্দ্র, সুদ 7.5% পর্যন্ত

কেন্দ্রীয় সরকার হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) স্কিমের অধীনে 6 শতাংশ থেকে 7.5 শতাংশ পর্যন্ত সুদে গৃহ ঋণ দেয়। কারা এই স্কিমের অধীনে গৃহ ঋণ পাবেন?

Home Loan
হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) স্কিমের অধীনে 6 শতাংশ থেকে 7.5 শতাংশ পর্যন্ত সুদে গৃহ ঋণ পাওয়া যায় (প্রতীকী ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 7, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 7 ডিসেম্বর: প্রায় সকলেরই নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন থাকে। সম্পত্তির দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জন্য বাড়ি কেনা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাড়ি কেনা কিছুটা সহজ হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) স্কিমের অধীনে খুব কম সুদে গৃহ ঋণ প্রদান করে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন পূরণের জন্য এই স্কিমের সুবিধা নিতে পারেন। আসুন এই স্কিম সম্পর্কে আরও জেনে নেওয়া যাক...

হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) স্কিম কী?

কেন্দ্রীয় সরকারের হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আবাসনের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে। এই প্রকল্পের আওতায়, কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের বাড়ি নির্মাণ, ক্রয়, সংস্কার বা কেনার জন্য খুব কম সুদে ঋণ প্রদান করে। এটি কর্মীদের উপর আর্থিক বোঝা হ্রাস করে এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষা প্রদান করে।

কেন্দ্রীয় সরকার HBA প্রকল্পকে আরও কার্যকর করে তুলেছে এর সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাদের মূল বেতন + ডিএর 34 গুণ পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ 25 লক্ষ টাকা (এর মধ্যে যেটি কম হবে) পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাড়ি সংস্কার বা সম্প্রসারণের জন্যও এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ পাওয়া যায়।

ব্যাঙ্কের তুলনায় সুদের হার কম

এই হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কম সুদের হারে ঋণ প্রদান করে। HBA প্রকল্পের অধীনে সাধারণত 6 শতাংশ থেকে 7.5 শতাংশ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সুদের হারে ঋণ পাওয়া যায়, যা যে কোনও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া গৃহ ঋণের সুদের হারের চেয়ে অনেক কম। এছাড়াও, এই পরিকল্পনাটি একটি নির্দিষ্ট সুদের হার অফার করে, যার অর্থ ঋণের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হলেও সুদের হার বৃদ্ধির কোনও ঝুঁকি নেই৷ এর ফলে কর্মীরা চিন্তা-মুক্ত হয়ে তাদের বাজেট পরিকল্পনা করতে পারবেন।

হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স (HBA) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী

অন্তত পাঁচ বছর চাকরি করেছেন এবং আগে কোনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা পাননি এমন সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন। অস্থায়ী কর্মীরাও কিছু শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। যদি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হন, তবে তাদের মধ্যে কেবল একজনই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।

  1. হোম লোনের চাপে সঞ্চয়ে টান ? এই 5 কৌশলে অনেকটাই কমাতে পারেন EMI-এর বোঝা
  2. টপ আপ লোন কী ? এই ধরনের লোনের সুবিধা, পাওয়ার শর্তগুলি জেনে নিন
  3. পর্যাপ্ত নগদ টাকা থাকলেও বাড়ি কিনুন হোম লোন নিয়েই! জেনে নিন এর ৪টি বড় সুবিধা

TAGGED:

HBA SCHEME
HOME LOAN
গৃহ ঋণ
HOUSE BUILDING ADVANCE SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.