মার্কিন এইচ-1বি ভিসা ফি 98 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সমস্যা বাড়বে ভারতীয়দের

মার্কিন এইচ-1বি ভিসা ফি 98 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সমস্যা বাড়বে ভারতীয়দের
এই ভিসায় ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। 2025-এ এইচ-1বি ভিসার পেশাদারদের প্রায় 70% ছিলেন ভারতীয়। ফলে, এই ফি বৃদ্ধি মার্কিন সংস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগে প্রভাব ফেলতে পারে।
Published : August 26, 2026 at 7:50 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-1বি ভিসার জন্য 1,03,265 ডলার (প্রায় 98 লক্ষ টাকা) নতুন ফি প্রস্তাব করার পর, ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের শীর্ষ সংস্থা ন্যাসকম জানিয়েছে যে, তারা পুরো পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং মার্কিন প্রশাসন-সহ সকল প্রধান অংশীদারদের সঙ্গে সক্রিয় আলোচনা চালাচ্ছে।
উল্লেখ্য যে, মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এইচ-1বি কোটার আওতাভুক্ত নতুন আবেদনগুলির জন্য 103,265 ডলার ফি প্রস্তাব করেছে। এই ফি বর্তমানে শুধুমাত্র একটি প্রস্তাব এবং এটি বাস্তবায়নের আগে 30 দিনের জন্য জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিধি প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই এটি বাস্তবায়ন করা হবে।
চলতি বছরের জুন মাসে বোস্টনের একটি ফেডারেল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের জারি করা পূর্ববর্তী 1 লক্ষ ডলার এইচ-1বি ফি সংক্রান্ত আদেশটি বাতিল করে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে এই নতুন প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে। বোস্টনের মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জজ লিও সোরোকিন রায় দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশে আরোপিত ফি আইনগত এখতিয়ারের বাইরে ছিল এবং এই ধরনের কর আরোপ করার ক্ষমতা মার্কিন কংগ্রেসের রয়েছে। প্রশাসন এখন বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নতুন প্রস্তাব জমা দিয়েছে।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স প্রস্তাবিত শুল্ককে সমর্থন করে জানিয়েছেন যে, যদি কোনও মার্কিন কোম্পানির কর্মী প্রয়োজন হয়, তবে তাদের প্রথমে মার্কিন নাগরিকদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভ্যান্সের এই বক্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-1বি কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও তীব্র করেছে।
ভারতীয় পেশাজীবীদের অসুবিধাগুলি কীভাবে বাড়বে?
এই ভিসা কর্মসূচিতে ভারতীয় পেশাজীবীদের অংশই সবচেয়ে বেশি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2025 অর্থবর্ষে এইচ-1বি কর্মীদের প্রায় 70 শতাংশই ছিলেন ভারতীয়। প্রায় 12 শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল চিনা নাগরিকরা। সুতরাং, নতুন ফি বৃদ্ধি ভারতীয় কর্মীদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।
তবে, স্বস্তির বিষয় হল যে, প্রস্তাবিত ফি সব এইচ-1বি ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যেসব বিদেশি নাগরিক ইতোমধ্যে স্টুডেন্ট ভিসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, তাঁরা এইচ-1বি ভিসা পেলেও এই ফি দিতে হবে না। একইভাবে, বর্তমান এইচ-1বি ভিসা রিনিউয়ের ক্ষেত্রেও এই ফি প্রযোজ্য হবে না। আসল উদ্বেগের বিষয় হল, ভারতীয় এবং অন্যান্য বিদেশি পেশাজীবীদের নিয়ে, যাঁদের মার্কিন কোম্পানিগুলি সরাসরি বিদেশ থেকে নিয়োগ করতে চায়। এই এইচ-1বি ভিসার ফি বৃদ্ধি পেলে সেই ক্ষেত্রে, কোম্পানিগুলিকে একজন কর্মীর এইচ-1বি ভিসার জন্য 103,265 ডলার পর্যন্ত অতিরিক্ত ফি দিতে হতে পারে। এর ফলে কোম্পানিগুলি বিদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারে বা বিদেশি কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে।