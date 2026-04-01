মার্চে কেন্দ্রের GST সংগ্রহ 10 মাসের সর্বোচ্চ, বঙ্গের অবদান 3 শতাংশ
এই বছরের মার্চ মাসে মোট জিএসটি সংগ্রহ মার্চ 2025-এর তুলনায় প্রায় 9 শতাংশ (8.8 শতাংশ) বেশি।
By PTI
Published : April 1, 2026 at 8:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 এপ্রিল: এই বছরের মার্চ মাসে মোট জিএসটি সংগ্রহ 2 লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, যা এক বছর আগের মার্চ 2025-এর 1.83 লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় 9 শতাংশ (8.8 শতাংশ) বেশি। গত বছরের তুলনায় মোট জিএসটি আদায় 8.2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 1.78 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
মার্চ 2025-এ এই অঙ্কটি ছিল 1.64 লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানগুলো আজ, 1 এপ্রিল প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রস জিএসটি হল সরকারের সংগৃহীত মোট কর৷ অন্যদিকে, নেট জিএসটি হল মোট সংগ্রহ থেকে করদাতাদের ফেরত দেওয়া রিফান্ড বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট পরিমাণ।
গত 10 মাসের মধ্যে জিএসটি আদায় সর্বোচ্চ
- জিএসটি সংগ্রহের এই অঙ্কটি গত 10 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে, 2025 সালের মে মাসে সরকার জিএসটি বাবদ 2.01 লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল।
- 2026 অর্থবর্ষের জন্য মোট জিএসটি আদায় 8.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 22.27 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। নিট জিএসটি আদায় 7.1 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 19.34 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।
- 2025 অর্থবর্ষে মোট জিএসটি আদায় হয়েছিল 20.25 লক্ষ কোটি টাকা এবং নিট জিএসটি আদায় হয়েছিল 18.07 লক্ষ কোটি টাকা।
মোট ফেরতের পরিমাণ 13.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
2025 সালের মার্চ মাসের 0.19 লক্ষ কোটি টাকার তুলনায়, মোট ফেরতের পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 13.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 0.22 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
মোট অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (সিজিএসটি, এসজিএসটি, আইজিএসটি) গত বছরের তুলনায় 5.9 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 1.46 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট আমদানি রাজস্ব (আইজিএসটি) গত বছরের তুলনায় 17.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 0.54 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
2025 সালের মার্চ মাসে যেখানে মোট সেস রাজস্ব ছিল 12,043 কোটি টাকা, সেখানে 2026 সালের মার্চ মাসে তা কমে 177 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
মহারাষ্ট্র (+17 শতাংশ), কর্ণাটক (+14 শতাংশ) এবং তেলেঙ্গানা (+19 শতাংশ)-এর মতো প্রধান রাজ্যগুলিতে জিএসটি আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে৷ অন্যদিকে, হরিয়ানা (+1 শতাংশ), দিল্লি (+3 শতাংশ), পশ্চিমবঙ্গ (+3 শতাংশ), অন্ধ্রপ্রদেশ (+1 শতাংশ) এবং মধ্যপ্রদেশের (অপরিবর্তিত) মতো রাজ্যগুলিতে এই বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়েছে।
2025 সালের এপ্রিলে সর্বোচ্চ কর আদায় হয়েছিল
সরকার 2025 সালের এপ্রিলে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) থেকে 2.37 লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, যা গত বছরের তুলনায় 12.6 শতাংশ বেশি। এটি একটি রেকর্ড জিএসটি সংগ্রহ। এর আগে, 2024 সালের এপ্রিলে সর্বোচ্চ জিএসটি আদায়ের রেকর্ডটি স্থাপিত হয়েছিল। তখন সরকার 2.10 লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল।