দিল্লির আর্থিক বৃদ্ধির হার 9% ছাড়িয়েছে, মাথাপিছু আয় 5.31 লক্ষ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা
বাজেট পেশের একদিন আগে প্রকাশিত সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2025-26 অর্থবছরে দিল্লির GSDP 13,27,055 কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
Published : March 23, 2026 at 7:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 মার্চ: দিল্লি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে, বিরোধী দলের ওয়াকআউটের মধ্যেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা 2025-26 সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেন। সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লির অর্থনীতি জাতীয় গড়ের চেয়ে ভালো ফল করার পাশাপাশি পরিকাঠামো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান মূল্যে দিল্লির মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP) 2025-26 সালে 13,27,055 কোটি টাকায় পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় 9.42 শতাংশ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এদিকে, দিল্লির মাথাপিছু আয় 5,31,610 টাকায় পৌঁছেছে, যা দেশের গড়ের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বেশি।
পরিষেবা খাত দিল্লির অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে চলেছে, যা মোট রাজ্য মূল্য সংযোজনে (GSVA) বিপুল 86.32 শতাংশের অবদান রাখে। উৎপাদন খাতের অবদান 12.88 শতাংশ। সরকারের কর আদায়ও ভালোই রয়েছে ৷ বাজেট অনুমান অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় জিএসভিএ-এর 15.54 শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
পরিবহণ ও সমাজকল্যাণে গুরুত্ব
2025-26 সালের জন্য দিল্লির মোট বাজেট ছিল 1,00,000 কোটি টাকা, যার মধ্যে 59,300 কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য সরাসরি বরাদ্দ করা হয়েছিল। বরাদ্দের দিক থেকে সরকারের অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়েছে পরিবহণ খাতে, যা পেয়েছে সর্বোচ্চ 20 শতাংশ বরাদ্দ৷ এরপরেই রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা ও জনকল্যাণ খাত, যেখানে 17 শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে৷ এরপর জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের জন্য 15 শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যথাক্রমে 13 শতাংশ ও 12 শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে।
গণপরিবহণের ক্ষেত্রে দিল্লি দ্রুত পরিবেশবান্ধব পরিবহণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 2025 সালের এপ্রিলে দিল্লিতে বৈদ্যুতিক বাসের সংখ্যা ছিল 2,150, যা 2026 সালের মার্চের মধ্যে বেড়ে 4,338-এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ডিটিসি এবং পরিবহণ বিভাগ যৌথভাবে 6,100টি বাস পরিচালনা করে ৷ অন্যদিকে, দিল্লি মেট্রো প্রতিদিন প্রায় 67 লক্ষ যাত্রী পরিবহণ করে।
শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা
শিক্ষাক্ষেত্রে, দিল্লি সরকার ‘পিএম-শ্রী স্কুল’ উদ্যোগের মাধ্যমে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে 75টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি), 2020-এর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলির ফলাফলও অসাধারণ, দশম শ্রেণিতে পাসের হার 97.7 এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে 98.3 শতাংশ।
স্বাস্থ্যখাতে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের ফলে প্রতি 1,000 জনে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা 2015-16 সালের 2.73 থেকে বেড়ে বর্তমানে 2.84 হয়েছে। 2025 সালের ডিসেম্বর নাগাদ দিল্লি সরকারের হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা সংখ্যা 15,659-এ পৌঁছেছিল।
দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
যদিও দিল্লির বাসিন্দারা দূষণের মারাত্মক কুফল ভোগ করেছেন, প্রতিবেদনটি থেকে বোঝা যায় যে শহরটি পরিবেশের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করছে। ‘ভালো’ বায়ুমানযুক্ত দিনের সংখ্যা 2018 সালের 159 থেকে বেড়ে 2025 সালে 200-তে পৌঁছেছে।
বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা (যার সর্বোচ্চ চাহিদা 8,422 মেগাওয়াট) মেটানোর পাশাপাশি, সরকার নবায়নযোগ্য শক্তির উপরও জোর দিচ্ছে। 2026 সালের জানুয়ারি নাগাদ, দিল্লির নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষমতা 509 মেগাওয়াটে পৌঁছেছিল (যার মধ্যে 425 মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ এবং 84 মেগাওয়াট বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত)।
দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক প্রকল্প
প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে যে, দিল্লি সরকারের বাস্তবায়িত বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। প্রবীণদের পেনশন প্রকল্পের অধীনে, 70 বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিরা প্রতি মাসে 2,500 টাকা পাচ্ছেন৷ পাশাপাশি, 60-69 বছর বয়সিরা প্রতি মাসে 2,000 টাকা পাচ্ছেন। 2026 সালের মার্চের মধ্যে এই প্রকল্প থেকে প্রায় 4.40 লক্ষ প্রবীণ নাগরিক উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
দিল্লির প্রায় 18.91 লক্ষ গ্রাহক 20 কিলোলিটার পর্যন্ত বিনামূল্যে জল পাচ্ছেন। দিল্লির 93.5 শতাংশ মানুষ এখন পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পাচ্ছেন, অন্যদিকে 1,953টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে 72.21 লক্ষ সুবিধাভোগীর মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে।
শিল্প খাতে, 2025-26 সালে জিএসভিএ 50,144 কোটি টাকায় পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26-এ উপস্থাপিত পরিসংখ্যানকে যদি সূচক হিসেবে ধরা হয়, তবে দিল্লি একটি 'বিশ্বমানের শহর' হয়ে ওঠার পথে ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে।