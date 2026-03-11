এফডিআই নীতি পরিবর্তন কেন্দ্রের, চিন-সহ অন্যান্য দেশের জন্য শিথিল হল বিনিয়োগের নিয়ম
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভা প্রেস নোট 3 (2020)-এর অধীনে কার্যকর করা কঠোর বিধানগুলি আংশিকভাবে সংশোধন করেছে।
By PTI
Published : March 11, 2026 at 4:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 মার্চ: মঙ্গলবার (10 মার্চ) কেন্দ্রীয় সরকার একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের সঙ্গে স্থল-সীমান্তবর্তী দেশগুলি থেকে আসা বিনিয়োগের বিষয়ে সরকার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে, এর ফলে স্টার্টআপ, ডিপ-টেক এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের অংশগ্রহণ জোরদার হবে। চিন ছাড়াও, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার এবং আফগানিস্তান ভারতের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে।
কেন্দ্রীয় সরকার 2020 সালে নিয়ম তৈরি করেছিল
মন্ত্রিসভা প্রেস নোট 3 (2020)-এর অধীনে কার্যকর করা কঠোর বিধানগুলি আংশিকভাবে সংশোধন করেছে। 2020 সালের এপ্রিল মাসে, কোভিড-19 মহামারীর সময় কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্যতামূলক করেছিল যে, ভারতের সীমান্তবর্তী যেকোনও দেশের যেকোনও কোম্পানি বা বিনিয়োগকারীকে ভারতে বিনিয়োগের জন্য সরকারি অনুমোদন নিতে হবে। মহামারী চলাকালীন ভারতীয় কোম্পানিগুলির সস্তা অধিগ্রহণ রোধ করার জন্য এটি করা হয়েছিল।
নতুন নীতিমালায় কী আছে?
নতুন নীতিমালায় এখন সুবিধাভোগী মালিকের (প্রকৃত মালিক) স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞা 2005 সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। নতুন বিধান অনুযায়ী, যদি জমি ভাগাভাগিকারী দেশের কোনও বিনিয়োগকারীর 10 শতাংশ পর্যন্ত অ-নিয়ন্ত্রণকারী অংশীদারিত্ব থাকে, তাহলে স্বয়ংক্রিয় রুটের মাধ্যমে এই ধরনের বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে, ভারতীয় কোম্পানিকে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে।
সরকার কিছু কৌশলগত উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের জন্য একটি দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়াও প্রতিষ্ঠা করেছে। ইলেকট্রনিক উপাদান, ইলেকট্রনিক মূলধনী পণ্য, মূলধনী পণ্য, পলিসিলিকন এবং ইনগট-ওয়েফারের মতো খাতের প্রস্তাবগুলি 60 দিনের মধ্যে অনুমোদিত বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই প্রকল্পগুলিতে কোম্পানিগুলির বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় নাগরিক বা ভারতীয় সত্তার হাতে থাকবে।
বিনিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে
কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বাস করে যে, বর্তমান নিয়মকানুন অনেক বৈশ্বিক বিনিয়োগ তহবিল, বিশেষ করে প্রাইভেট ইকুইটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল ভারতে বিনিয়োগ করতে বাধা দিয়েছে ৷ কারণ, তাদের বিনিয়োগ কাঠামোতে প্রায়শই একাধিক দেশের বিনিয়োগকারী জড়িত থাকে। নতুন ব্যবস্থা এই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ধারণা দেবে এবং বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে।