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LIC-র শেয়ার বিক্রিতে রেকর্ড, কোষাগারে ঢুকল 31552 কোটি টাকা !

সরকার 'লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' (LIC)-র 'অফার ফর সেল' (OFS)-এর মাধ্যমে 31,552 কোটি টাকা ইতিমধ্য়েই সংগ্রহ করেছে।

LIC Share Sell
LIC-র অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দিল কেন্দ্র (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 9:48 AM IST

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নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: ভারতীয় জীবন বিমা সংস্থায় (LIC) নিজেদের 6.5 শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শেয়ার বেচে 31 হাজার কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রের। সেই মতো 'অফার ফর সেলে'র মাধ্যমে LIC-তে নিজেদের শেয়ার বিক্রি করেছে সরকার। 'ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট' (DIPAM) জানিয়েছে, সরকার 'লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' (LIC)-তে 'অফার ফর সেল' (OFS)-এর মাধ্যমে 31,552 কোটি টাকা ইতিমধ্য়েই সংগ্রহ করেছে। সুতরাং, লক্ষ্য পূরণ হয়েছে সরকারের ৷

স্টক এক্সচেঞ্জে 'অফার ফর সেল' এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত কোনও সংস্থার প্রোমোটার বা শেয়ারহোল্ডার নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় নিজেদের অংশীদারিত্ব কমিয়ে আনতে পারে। সোমবারই LIC-তে নিজেদের অংশীদারিত্ব বিক্রির কথা জানায় কেন্দ্র। নন-রিটেল বিনিয়োগকারীদের জন্য মঙ্গলবার থেকেই বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছিল। রিটেল বিনিয়োগকারীদের জন্য বিক্রি শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। 82.22 কোটি শেয়ারের সমস্তটা বিক্রি হয়ে গেলে, তা থেকে 31 হাজার কোটি টাকা ঝুলিতে ঢুকবে বলে মনে করেছিল সরকার। বিনিয়োগ প্রত্যাহার পরিকল্পনার আওতায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আর আদতে তাই দেখা গেল ৷

রিটেল এবং নন রিটেল—দুই ধরনের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকেই এই বিষয়ে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে বলে দাবি ৷ ডিপম (DIPAM) সচিব এ চাওলা জানিয়েছেন, অফার চলাকালীন দুই দিনেই চাহিদার তুলনায় আবেদনের সংখ্যা বেশি ছিল ৷ এর ফলে সরকার তাদের সম্পূর্ণ 'গ্রিন শু অপশন' (অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রির সুবিধা) কাজে লাগিয়েছে। এই OFS সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে সরকার LIC-তে শেয়ারের মালিকানা 10 শতাংশে উন্নীত করেছে ৷ নির্ধারিত সময়ের আগেই ন্যূনতম শেয়ারহোল্ডিং (MPS)-এর শর্তও পূরণ করেছে। ডিপমের দাবি, এই অফারের আওতায় 82,23,33,558টি শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে, যা সংগৃহীত অর্থের পরিমাণের দিক থেকে ভারতের সর্বকালের বৃহত্তম পাবলিক অফারিং।

এ চাওলা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "2.5 শতাংশ ইকুইটি এবং অতিরিক্ত 4 শতাংশ গ্রিন শু অপশন বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র।" বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা SEBI-র যে 'মিনিমাম পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং রিকোয়্যারমেন্টে'র যে শর্ত রয়েছে, এই শেয়ার বিক্রির ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই তা পূরণ করতে পারবে LIC ৷ মিনিমাম 10 শতাংশ শেয়ারহোল্ডিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে 2027 সালের 16 মে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল তাদের। তার আগেই অবশ্য তা সম্পন্ন হল ৷

এই মুহূর্তে LIC-তে 96.5 শতাংশ শেয়ার মালিকানা রয়েছে কেন্দ্রের। 2022 সালের মে মাসে IPO-র মাধ্যমে 3.5 শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছিল সরকার। সেই সময় শেয়ার প্রতি দর রাখা হয়েছিল 902 থেকে 980 টাকা। ওই শেয়ার বিক্রি করে 21 হাজার কোটি টাকা তোলা হয়।

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