সোনার দাম 7%, রুপোর দাম 20% কমেছে; 10 বছরে কোন ধাতুতে বিনিয়োগে বেশি রিটার্ন ?

সোনার দাম 7%, রুপোর দাম 20% কমেছে; 10 বছরে কোন ধাতুতে বিনিয়োগে বেশি রিটার্ন ?
GOLD-SILVER INVESTMENT AND RETURNS: দেখা হয়েছে যে, দীপাবলি উপলক্ষে নিয়মিতভাবে এই দুটি ধাতুতে বিনিয়োগ করলে বিভিন্ন সময়কালে তার ফলাফল কেমন হতো। বিশ্লেষণে সৌরভ শুক্লা
Published : November 3, 2026 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 নভেম্বর: ঐতিহ্যগতভাবেই দীপাবলির সঙ্গে সোনা ও রুপো কেনার বিষয়টি জড়িয়ে আছে— তা গয়না, মুদ্রা বা অন্য কোনও মূল্যবান ধাতব পণ্যের আকারেই হোক না কেন। অনেক পরিবারের কাছেই এই কেনাকাটা কেবল একটি ঐতিহ্য নয়, বরং আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গেও সম্পর্কিত।
তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার কারণে সোনা ও রুপোর দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায়, উৎসবের মৌসুমে কেনাকাটার বিষয়টি একটি সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশল হিসেবেও গুরুত্ব পাচ্ছে। এই বিশ্লেষণে দেখা হয়েছে যে, দীপাবলি উপলক্ষে নিয়মিতভাবে এই দুটি ধাতুতে বিনিয়োগ করলে বিভিন্ন সময়কালে তার ফলাফল কেমন হতো।
সম্প্রতি সোনা-রুপোর দাম বেশ কিছুটা কমেছে ৷ ধনতেরাস এবং দিওয়ালির আগে সোনা ও রুপোর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) অক্টোবরে সোনার ফিউচার প্রায় 7 শতাংশ কমেছে ৷ অন্যদিকে রুপোর দাম কমেছে প্রায় 20 শতাংশ ৷ এই দরপতনের পর অনেক ক্রেতাই ভাবছেন যে, ধনতেরাস কি সোনা ও রুপো কেনার সঠিক সময়, নাকি এর পর এই দুই ধাতুর দাম আরও কমতে পারে?
পরিসংখ্যানের গভীরে যাওয়ার আগে, একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। যদি কোনও পরিবার প্রতি দীপাবলিতে উৎসবের কেনাকাটার পরিবর্তে 50,000 টাকা সোনা বা রুপোয় বিনিয়োগ করত, তবে কী হতো? বছরের পর বছর ধরে এই বিনিয়োগ কতটা সম্পদ তৈরি করতে পারত? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই দুই মূল্যবান ধাতুর মধ্যে কোনটি থেকে ভালো মুনাফা পাওয়া যেত?
এই বিষয়টি জানার জন্য ইটিভি ভারত (ETV Bharat) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছে— গত এক দশকে সোনা ও রুপোয় প্রতি বছর 50,000 টাকা বিনিয়োগ করলে তার ফলাফল কেমন হতো।
দশ বছরের বিনিয়োগ থেকে পাওয়া আয়
রিদ্ধি সিদ্ধি বুলিয়নস (RiddiSiddhi Bullions)-এর এমডি পৃথ্বীরাজ কোঠারি, ইটিভি ভারত (ETV Bharat)-এর সঙ্গে 2016 থেকে 2025 সালের মধ্যে উৎসবের মরসুমে কেনাকাটার একটি বিশ্লেষণ ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে তা থেকে উল্লেখযোগ্য সম্পদ তৈরি হতে পারত।
যদি কোনও বিনিয়োগকারী 10 বছর ধরে প্রতি দীপাবলিতে 50,000 টাকা করে সোনা কিনতেন, তবে তাঁর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হতো 5 লক্ষ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী, সেই বিনিয়োগের মূল্য দাঁড়াত প্রায় 15.90 লক্ষ টাকা, যা 218 শতাংশ মুনাফার সমান।
পৃথ্বীরাজ কোঠারি আরও বলেন যে, "একই সময়ে প্রতি দীপাবলিতে 50,000 টাকা করে বিনিয়োগ করলে প্রায় 8.8 কেজি রুপো জমা হতো। মোট 5 লক্ষ টাকা বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে এর বর্তমান মূল্য হতো প্রায় 17.28 লক্ষ টাকা— যা 246 শতাংশ মুনাফা এবং বার্ষিক 21.8 শতাংশ রিটার্ন নির্দেশ করে।"
এই বিনিয়োগের সময়কালে সোনার তুলনায় রুপো যে ভালো ফল দিয়েছে, তা পাওয়া আয়ের পার্থক্যের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পৃথ্বীরাজ কোঠারির মতে, এর অন্যতম কারণ হল— রুপোর দাম যখন তুলনামূলকভাবে কম ছিল, তখন তা অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।
2017 ও 2018 সালের দীপাবলির সময় রুপোর দাম প্রতি কেজি 40,000 টাকার নিচে ছিল। তিনি জানান, বিভিন্ন দামের স্তরে কেনাকাটা করার ফলে সামগ্রিক ক্রয়মূল্যের গড় মান বজায় রাখা সহজ হয়েছিল।
পাঁচ বছরের বিনিয়োগ থেকে পাওয়া আয়
পাঁচ বছরের বিনিয়োগের সময়কালটি আরও আকর্ষণীয় একটি চিত্র তুলে ধরে। যে বিনিয়োগকারী 2021 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত প্রতি দীপাবলিতে 50,000 টাকা করে বিনিয়োগ করেছেন, তিনি মোট 2.5 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে তিনি প্রায় 39 গ্রাম সোনা সংগ্রহ করতে পারতেন, যার বর্তমান মূল্য প্রায় 5.58 লক্ষ টাকা।
এক্ষেত্রেও রুপো অধিক মুনাফা দিয়েছে। 2.5 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে প্রায় 3.2 কেজি রুপো পাওয়া যেত, যার বর্তমান মূল্য 6.29 লক্ষ টাকা। এর অর্থ হল, বার্ষিক মুনাফার হার 32.7 শতাংশ ৷ অন্যদিকে, সোনার ক্ষেত্রে বার্ষিক মুনাফার হার 28.2 শতাংশ।
রিদ্ধি সিদ্ধি বুলিয়নস (RiddiSiddhi Bullions)-এর এমডির মতে, পাঁচ বছরের মেয়াদে উচ্চতর বার্ষিক মুনাফা মূলত বিনিয়োগকালীন সময়ের শেষ দিকে মূল্যবান ধাতুর বাজারে দেখা দেওয়া শক্তিশালী ঊর্ধ্বগতির প্রতিফলন। যে বিনিয়োগকারীরা 2021 সালে সোনা ও রুপো সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন, তারা পরবর্তী সময়ে— বিশেষ করে 2024 থেকে 2026 সালের ঊর্ধ্বগতির সময়— মূল্য বৃদ্ধির সুফল পেয়েছেন।
এই দীপাবলিতে যাঁরা সোনা ও রুপো কেনার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল— উৎসবের কেনাকাটাকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশলের অংশ করে তোলা যেতে পারে। অভিজ্ঞ পণ্য বাজার বিশেষজ্ঞ অনুজ গুপ্ত ইটিভি ভারতকে (ETV Bharat) জানিয়েছেন যে, অতীতের মুনাফাকে ভবিষ্যতের পারফরম্যান্সের নিশ্চয়তা হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।
তিনি বলেন, "আগামী দিনগুলিতে সোনা ও রুপোর দামে কিছুটা সংশোধন আসতে পারে। এছাড়া, কী ধরনের পণ্য কেনা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগকারীদের গয়না তৈরির খরচ (মেকিং চার্জ), জিএসটি, সংরক্ষণ ব্যয় এবং অন্যান্য লেনদেন সংক্রান্ত খরচের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত।"