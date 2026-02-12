ETV Bharat / business

রেকর্ড দর থেকে 1.59 লাখ টাকা সস্তা হয়েছে রুপো; সোনার দামও কমেছে

সোনা-রুপোর দাম আবারও কমেছে। বৃহস্পতিবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে লেনদেন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় মূল্যবান ধাতুর দাম বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে।

রেকর্ড দর থেকে 1.59 লাখ টাকা সস্তা হয়েছে রুপো; সোনার দামও কমেছে (প্রতীকী ছবি)
By PTI

Published : February 12, 2026 at 3:56 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: সোনা ও রুপোর দামে অস্থিরকতা এখনও অব্যাহত। এই বছরের শুরুতে, দুটি মূল্যবান ধাতুই তীব্র গতিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দামের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড তৈরি করে৷ কিন্তু, তার পরই দুই মূল্যবান ধাতুর হঠাৎ করেই দাম পড়তে শুরু করে। বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের চতুর্থ ব্যবসায়িক দিনে রুপোর দাম আবারও কমে গিয়েছে৷ কমেছে সোনার দামও। এখন, রুপো তার রেকর্ড সর্বোচ্চ দরের চেয়ে 1 লক্ষ 59 হাজার টাকারও কম দামে পাওয়া যাচ্ছে।

রুপোর দাম কতদূর কমবে?

বৃহস্পতিবার ফের রুপোর দাম কমেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) 5 মার্চ মেয়াদ শেষ হওয়া রুপোর দাম আগের ট্রেডিং দিনে প্রতি কেজিতে 2,63,018 টাকায় বন্ধ হয়েছিল এবং পরের দিন বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তা কমে 2,60,453 টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হল, এক ধাক্কায় 1 কেজি রুপোর দাম 2,565 টাকা কমে গিয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, আগামী দিনে রুপো প্রতি কেজিতে 2 লক্ষ টাকায় নেমে আসতে পারে৷ তবে একাংশের বিশ্বাস, রুপোর দর ফের তীব্র গতিতে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে।

রুপোর দাম এখন সর্বোচ্চ দামের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে

চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুতেই রুপোর দাম তার সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছিল। 29 জানুয়ারি, রকেট গতিতে চলতে চলতে, রুপোর দাম ইতিহাসে প্রথমবার 4 লক্ষ টাকার ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে 4,20,048 টাকা প্রতি কেজিতে পৌঁছায়। তবে, সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পর, দামে তীব্র পতন দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবারের বাজারে শুরুর দামের সঙ্গে তুলনা করলে, এখন 1 কেজি রুপো 1,59,595 টাকা কম দামে পাওয়া যাচ্ছে।

দেশের কোন বড় শহরে আজ রুপোর দর কত ?

বৃহস্পতিবার দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাইতে 1 কেজি রুপোর দর 2,89,900 টাকা যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, আমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, জয়পুর, ভোপাল, লখনউ আর চণ্ডীগড়ে আজ 1 কেজি রুপোর দর 289900 টাকা৷

সোনার দামও কমেছে

বৃহস্পতিবার পণ্য বাজারে লেনদেন শুরু হওয়ার সময়, শুধুমাত্র রুপোর দামই কমেনি, সোনার দামও কমেছে এবং 1000 টাকারও বেশি কমেছে। বুধবার, আগের ট্রেডিং দিনে, 2 এপ্রিল মেয়াদ শেষ হওয়া 10 গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম 1,58,755 টাকায় বন্ধ হয়েছিল এবং এদিন বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সোনা প্রতি 10 গ্রামে 1,57,701 টাকায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ, সোনা প্রতি 10 গ্রামে 1,054 টাকা সস্তা হয়েছে।

সোনার দামও তার সর্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় অনেকটা সস্তা হয়েছে

রুপোর মতো, সোনার দামও 29 জানুয়ারি তার রেকর্ড সর্বোচ্চ স্তর ছুঁয়েছে। সোনার দর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি 10 গ্রামে 1,93,096 টাকায় পৌঁছেছে এবং তারপর থেকে এটি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার হারের রেকর্ড সর্বোচ্চ মূল্যের তুলনায়, এর ফিউচার মূল্য বর্তমানে 35,395 টাকা কমে লেনদেন করছে।

