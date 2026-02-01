বাজেট পেশের আগেই সোনা-রুপোর দামে বড়সড় পতন, এখন দর কত?
মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধির ফলে সোনা ও রুপোর দামের পতন ঘটেছে। শুক্রবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনার দাম 33,113 টাকা, রুপোর দাম 1,07,971 টাকা কমেছে৷
Published : February 1, 2026 at 10:44 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁর নবম বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ কিন্তু, বাজেট পেশের আগেই মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা ও রুপোর দাম রবিবার আরও বেশ কিছুটা কমেছে।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজ লোকসভায় 2026-2027 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন। কিন্তু, তার আগে মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধির জেরে সোনা ও রুপোর দামের পতন ঘটেছে৷
এপ্রিল ফিউচার চুক্তির জন্য মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনার দাম 0.48 শতাংশ কমে 1,51,610 প্রতি 10 গ্রামে দাঁড়িয়েছে, যা আগের দিন বন্ধের সময় 1,52,345 টাকার ছিল । দিনের লেনদেন শুরু হতেই সোনার বিক্রি তীব্রতর হয় এবং মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনার দাম আরও 9 শতাংশ কমে যায়।
মার্চ মাসের ফিউচার মেয়াদে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জের (MCX) রুপোর দাম 7,099 টাকা বা 2.43 শতাংশ কমে প্রতি কিলোগ্রামে 2,84,826 টাকার স্তরে খুলেছে, যা আগের দিন বন্ধের সময় 2,91,925 টাকার স্তরের ছিল। তবে, বিক্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে রুপোর দামও 9 শতাংশ-এরও বেশি কমে গিয়েছে। পণ্য বাজারে লেনদেন সকাল 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
সোনা, রুপোর দামে সবচেয়ে বড় পতন
শুক্রবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা ও রুপোর দাম কমে গিয়েছে৷ কারণ মার্কিন ডলারের শক্তিশালী দামের কারণে বিশ্বব্যাপী বিক্রির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিনিয়োগকারীরা মুনাফা বুক করেছেন।
শুক্রবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম 33,113 টাকা বা 18 শতাংশ কমে প্রতি কেজিতে 1,50,849 টাকায় দাঁড়িয়েছে ৷ পাশাপাশি, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে রুপোর দাম 1,07,971 টাকা বা 27 শতাংশ কমে প্রতি 10 গ্রামে 2,91,922 টাকায় দাঁড়িয়েছে।
বিশ্বব্যাপী সোনা, রুপোর দামে অস্থিরতা
সোনার দাম 12 শতাংশেরও বেশি কমে 5,000 ডলার প্রতি আউন্সের নিচে নেমে আসে, যা 1980-এর দশকের গোড়ার দিকের (চার দশকেরও বেশি সময়) পর থেকে সবচেয়ে বড় দৈনিক পতনের রেকর্ড। বৃহত্তর ধাতব বাজারে বিক্রির ফলে রুপোর দাম 36 শতাংশেরও বেশি কমে যায়, যা দিনের মধ্যে রেকর্ড পতন।
নিউ ইয়র্কে স্পট সোনার দাম 8.9 শতাংশ কমে 4,894.23 ডলারে দাঁড়িয়েছে। রুপোর দাম 26 শতাংশ কমে 85.20 ডলারে দাঁড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারের জন্য কেভিন ওয়ার্শকে মনোনীত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধির ফলে সোনা ও রুপোর দামের পতন ঘটেছে।