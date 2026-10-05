উৎসবের মরসুমে ফের পতন সোনা-রুপোর দামে, জেনে নিন সর্বশেষ দাম
Gold Silver Price Update: সোমবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ-এ সোনার দাম প্রায় 1 শতাংশ কমেছে ৷ অন্যদিকে রুপোর দামেও অস্থিরতা দেখা গিয়েছে ৷
By PTI
Published : October 5, 2026 at 4:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: উৎসবের মরসুম বা বিয়ের আগে যদি আপনি সোনা বা রুপো কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনার জন্য সুখবর রয়েছে। আজ দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপো উভয়েরই দাম কমেছে। ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (IBJA)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আজ সোনার দামে উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, আজ রুপোর দামও সামান্য কমেছে।
সোনার দাম 1,400 টাকা কমেছে, সস্তা হয়েছে রুপোও
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল আন্তর্জাতিক সংকেত এবং মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতার কারণে আজ দেশীয় বুলিয়ন বাজার চাপের মধ্যে রয়েছে। সর্বশেষ আইবিজেএ (IBJA) রেট অনুযায়ী, আজ প্রতি 10 গ্রাম সোনার দাম 1,400 টাকা (-0.93 শতাংশ) কমেছে। এই দরপতনের পর, প্রতি 10 গ্রাম সোনার দাম এখন 1,49,170 টাকায় পৌঁছেছে।
সোনার পাশাপাশি রুপোরও আজ কিছুটা দামও কমেছে। প্রতি কেজি রুপোর দাম 410 টাকা (-0.18 শতাংশ) কমেছে। এই সামান্য দরপতনের ফলে, রুপো এখন প্রতি কেজিতে 2,26,220 টাকায় লেনদেন হয়েছে।
প্রধান শহরগুলিতে আজকের দাম:
সকাল 10টায় আইবিজেএ এবং স্থানীয় বুলিয়ন সমিতিগুলির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন মেট্রো শহরে সোনা ও রুপোর দাম কত ছিল দেখে নেওয়া যাক।
- সোমবার দিল্লিতে 22 ক্যারেটের 10 গ্রাম সোনার দাম ছিল 1,36,547 টাকা ৷
- কলকাতায় 22 ক্যারেটের 10 গ্রাম সোনার দাম ছিল 1,36,620 টাকা ৷
- হায়দরাবাদে 22 ক্যারেটের 10 গ্রাম সোনার দাম ছিল 1,37,014 টাকা ৷
- মুম্বইয়ে 22 ক্যারেটের 10 গ্রাম সোনার দাম ছিল 1,36,803 টাকা ৷
- চেন্নাইয়ে 22 ক্যারেটের 10 গ্রাম সোনার দাম ছিল 1,37,198 টাকা ৷
বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?
পণ্য বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বিশ্ব বাজারে ডলারের শক্তিশালী হওয়া এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কিছুটা শিথিলতার কারণে মূল্যবান ধাতুর বাজারে এই দরপতন ঘটেছে। তবে, বিশেষজ্ঞরা এও বলছেন যে আসন্ন বিয়ের মরসুমের কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়তে পারে, যা দামকে আরও সমর্থন জোগাতে পারে। তাই, খুচরো ক্রেতারা এই দরপতনকে কেনার একটি ভালো সুযোগ হিসেবে দেখছেন।
(দ্রষ্টব্য: IBJA কর্তৃক জারি করা এই দরগুলিতে কর এবং তৈরির খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও শহরের স্থানীয় স্বর্ণকারদের দ্বারা আরোপিত তৈরির খরচ এবং জিএসটি-র কারণে আপনার শহরে সোনা ও রুপোর খুচরো মূল্যে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে।)