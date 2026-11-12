আরও সস্তা হল সোনা, কমেছে রুপোর দরও; আজ কলকাতায় দাম কত ?

আরও সস্তা হল সোনা, কমেছে রুপোর দরও; আজ কলকাতায় দাম কত ?
GOLD, SILVER PRICE FALL: বাজার বিশ্লেষকদের মতে, স্পট মার্কেটে চাহিদা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণেই সোনা-রুপোর দর কমেছে।
By PTI
Published : November 12, 2026 at 5:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: বৃহস্পতিবার ভারতীয় পণ্য বাজারে ডিসেম্বর মাসের ফিউচার সোনা ও রুপোর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। স্পট মার্কেটে চাহিদার দুর্বলতার কারণে বৃহস্পতিবার ফিউচার ট্রেডে সোনার দাম 1,207 টাকা কমে প্রতি 10 গ্রামের মূল্য 1,38,509 টাকায় নেমে এসেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX), ডিসেম্বর মাসে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত সোনার চুক্তিগুলির দর 1,207 টাকা বা 0.86 শতাংশ কমে প্রতি 10 গ্রাম 1,38,509 টাকায় নেমে এসেছে; এই লেনদেনের পরিমাণ ছিল 16,628 লট।
বিশ্লেষকদের মতে, স্পট মার্কেটে চাহিদা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণেই সোনার দর কমেছে। বিশ্ববাজারে, নিউইয়র্কে সোনার ফিউচার দর 0.77 শতাংশ কমে প্রতি আউন্স 3,969.77 মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার ফিউচার ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাদের বিনিয়োগ কমিয়ে দেওয়ায় রুপোর দাম প্রতি কেজিতে 2,376 টাকা কমে 1,82,149 টাকায় নেমে এসেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX), ডিসেম্বর মাসে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত রুপোর চুক্তিগুলির দর 2,376 টাকা বা 1.29 শতাংশ কমে প্রতি কেজি 1,82,149 টাকায় দাঁড়িয়েছে; এ সময় মোট 16,391 লট লেনদেন হয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক বিক্রির চাপের কারণেই মূলত রুপোর দাম কমেছে। বিশ্ববাজারেও এই মূল্যবান ধাতুর দর কমেছে ৷ নিউইয়র্কে রুপোর দাম 1.04 শতাংশ হ্রাস পেয়ে প্রতি আউন্স 51.460 মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে।
দিল্লির বুলিয়ন বাজারে 24 ক্যারেটের খাঁটি সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে কমে 1,42,120 টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, দিল্লিতে 22 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,30,290 টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে, দিল্লির বাজারে রুপোর দাম প্রতি কিলোগ্রামে 1.99 লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। বুলিয়ন বাজারের এই দরপতন সোনা ও রুপোর ক্রেতাদের সরাসরি স্বস্তি দিয়েছে।
দেশের অন্যান্য প্রধান শহর যেমন, মুম্বই এবং কলকাতায়, 24 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,41,970 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,30,140 টাকা রেকর্ড করা হয়েছে।
চেন্নাই, পুনে এবং বেঙ্গালুরুর বাজারেও একই রকম দাম দেখা যাচ্ছে, যেখানে 24-ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রাম 1,41,970 টাকায় এবং 22-ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রাম 1,30,140 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বই এবং কলকাতায় রুপোও প্রতি কেজি 1.99 লক্ষ টাকায় লেনদেন হচ্ছে।
ভারতীয় বুলিয়ন বাজারের সাম্প্রতিক অস্থিরতার পর সোনা ও রুপোর দামে এই আকস্মিক পরিবর্তন ক্রেতাদের স্বস্তি দিলেও, বিনিয়োগকারীরা বাজারের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছেন।