সোনার দাম 1.5 লাখ, রুপোর দাম ছাড়াতে পারে 2 লাখ টাকার গণ্ডি !
দীপাবলি-পরবর্তিতে সোনা-রুপোর দাম 5 থেকে 10 শতাংশ কমার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
Published : October 18, 2025 at 1:23 PM IST
সৌরভ শুক্লা
নয়াদিল্লি, 18 অক্টোবর: ধনতেরাস এবং দীপাবলির আগে সোনা ও রুপোর দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় বাজারে, প্রথমবারের মতো প্রতি 10 গ্রামে সোনার দাম 1,32,000 টাকা ছাড়িয়েছে, অন্যদিকে রুপো 1,70,000 টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। বাজারের প্রত্যাশা হল, পরবর্তী দীপাবলির মধ্যে সোনা 1,50,000 টাকা এবং রুপো 2,00,000 টাকা কেজিতে পৌঁছাতে পারে।
এই ক্রমবর্ধমান দাম সত্ত্বেও, বাজারে চাহিদা এখনও শক্তিশালী। বিয়ের মরশুম ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, গয়না কেনাকাটাও তুঙ্গে। তবে, বিশেষজ্ঞদের মতে, দীপাবলি-পরবর্তিতে সোনা-রুপোর দাম 5 থেকে 10 শতাংশ কমার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
এদিকে, শুক্রবার রুপোর দাম 6 শতাংশ পর্যন্ত কমেছে, যা ছয় মাসের মধ্যে একদিনে সবচেয়ে বড় পতন, কারণ মূল্যবান ধাতুগুলি তাদের সাম্প্রতিক উত্থান থেকে পিছিয়ে পড়েছে। দিনের শেষে ধাতুটি কিছুটা পুনরুদ্ধার হলেও এখনও 4.75 শতাংশ হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।
মার্কিন ঋণের মান এবং চিন-মার্কিন বাণিজ্য উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পতন ঘটেছে। শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য বাণিজ্য সম্পর্কে উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করেছে ৷ অন্যদিকে, আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলির ইতিবাচক ফলাফল শেয়ার বাজারকে স্থিতিশীল করেছে এবং বন্ডের ফলনকে উচ্চতর করেছে। ক্রমবর্ধমান সুদের হার সাধারণত সোনা এবং রুপোর দামের উপর প্রভাব ফেলে ৷ কারণ, এই ধাতুগুলি সুদের আয় তৈরি করে না।
আন্তর্জাতিক বাজারে, রুপোর দাম 4.24 শতাংশ কমেছে, যা সর্বোচ্চ 54.63 মার্কিন ডলার ছুঁয়ে 51.80 মার্কিন ডলারে বন্ধ হয়েছে। ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) রুপোর দাম শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বড় সংশোধন দেখা গিয়েছে, দিনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্নে 16,715 পয়েন্ট কমেছে।
কমোডিটি এক্সচেঞ্জের (MCX) ডেটা (17 অক্টোবর 2025)
- সর্বোচ্চ:1,70,415
- সর্বনিম্ন: 1,53,700
- শেষ: 1,56,604
ইয়া ওয়েলথ গ্লোবালের (Ya Wealth Global) ডিরেক্টর অনুজ গুপ্তা ইটিভি ভারতকে বলেন, শক্তিশালী মৌলিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার কারণে সোনা একটি পছন্দের নিরাপদ সম্পদ হিসেবে টিকে আছে। 2025 সালের প্রথম প্রান্তিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি 244 টনেরও বেশি সোনা কিনেছে। মার্কিন ডলারের দুর্বলতা, ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সোনার চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।
ইটিএফ (এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড) প্রবাহও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মূল্যবান ধাতুর উচ্চ মূল্যকে সমর্থন করছে। প্রকৃতপক্ষে, সোনার দামের গড়ে 2025 সালের মাঝামাঝি থেকে একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে।
ইয়া ওয়েলথ গ্লোবালের ডিরেক্টর বলেন, "মূল ক্ষেত্রগুলি রয়ে গিয়েছে যেখানে পূর্ববর্তী জোগান প্রবাহ হ্রাসের ঘটনা ঘটেছে, যা বর্তমান প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করছে। এই কারণগুলি বিবেচনা করে, 2026 সালের দীপাবলির কাছাকাছি সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রতি আউন্সে প্রায় 4500 থেকে 5000 মার্কিন ডলার এবং মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) প্রতি 10 গ্রামে 1,40,000 টাকা থেকে 1,50,000 টাকায় পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে ৷ শুধু তাই নয়, এই গণ্ডি পেরিয়ে সোনার দাম আরও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"
অনুজ গুপ্তার বিশ্বাস, রুপো টানা চতুর্থ বছরে কাঠামোগতভাবে মজবুত থাকবে মূলত, শিল্প ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির চাহিদার কারণে। তিনি বলেন, "ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং সৌর প্যানেলে এর (সোনা-রুপো) ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ, সীমিত জোগান এই চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।"
প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ইয়া ওয়েলথ গ্লোবালের ডিরেক্টর জানান, 2025 সালে রুপোর প্রবল চাহিদা এর দামের ঊর্ধ্বমুখী গতি তৈরি করেছে ৷ সাম্প্রতিক উচ্চতার কাছাকাছি প্রতিরোধ এবং এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সীমা বরাবর রুপোর চাহিদার দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। অনুজ গুপ্তা বলেন, "সোনার মতো রুপোর ক্ষেত্রেও মূল জোগান প্রবাহ আঞ্চলিক ব্যবসায়ীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 2026 সালের দীপাবলির মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে রুপোর দাম প্রতি আউন্স প্রায় 60-70 মার্কিন ডলার এবং মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) প্রতি কেজিতে 1,80,000 টাকা থেকে 2,00,000 টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।"
অনুজ গুপ্ত সতর্ক করে আরও বলেন যে, ধনতেরাসের পরে, সোনা ও রুপোর দামে 5 থেকে 10 শতাংশ সংশোধন হতে পারে। তবে, বিয়ের মরশুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির দাম আবার বাড়তে শুরু করতে পারে। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, মতিলাল ওসওয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের গবেষণা পণ্য ও মুদ্রা বিভাগের প্রধান নবনীত দামানি বলেন, "আমরা COMEX এবং দেশীয় বাজারে যথাক্রমে 4000 মার্কিন ডলার এবং 1,20,000 টাকার সোনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি। সোনা-রুপোর দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় থাকার ফলে COMEX-এ দাম 4250-4500 মার্কিন ডলারের দিকে যেতে পারে এবং 1 মার্কিন ডলার প্রতি ভারতীয় টাকা 89 হয়ে গেলে, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় ফ্রন্টে 1,28,500 থেকে 1,35,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে।"
এর পাশাপাশি নবনীত দামানি বলেন, "রুপোর জন্য আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং COMEX লক্ষ্যমাত্রা 1,50,000 টাকা এবং 50 মার্কিন ডলার অর্জন করেছি। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে 1 মার্কিন ডলার প্রতি ভারতীয় 89 টাকার স্তরে স্থায়ী থাকলে সর্বকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় স্থায়ী গতিবেগ COMEX-এ 75 মার্কিন ডলার এবং অভ্যন্তরীণভাবে 2,30,000 টাকার দিকে এই উত্থানকে প্রসারিত করতে পারে।"
প্রভুদাস লিলাধর ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের সিইও, ইন্দ্রবীর সিং জলির মতে, এই ধনতেরাসে সোনা তার ভূমিকা পুনর্লিখন করছে ৷ এটি একটি শুভ অলংকরণ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি একটি মূল কৌশলগত সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তিনি বলেন, "বিশ্বব্যাপী, স্পট সোনার দাম প্রতি আউন্স 4300 মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে, যা প্রায় দুই দশকের মধ্যে এটির সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক দর। স্থানীয়ভাবে, দাম প্রতি 10 গ্রামে 1.32 লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সোনা একাধিক প্রতিকূলতার কারণে উপকৃত হচ্ছে ৷ এর অন্যতম কারণগুলি হল, দুর্বল ডলার, মার্কিন সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আগ্রাসী সঞ্চয়।"
সাংস্কৃতিকভাবে, সোনা ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাজারের অস্তিত্বের অনেক আগে থেকেই ভারতীয়রা সোনাকে দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদের পথ হিসেবে বিবেচনা করত ৷ বিশেষ করে ধনতেরাসের মতো দিনগুলিতে যা দেবী লক্ষ্মী এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, উপলক্ষে সোনার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মাহাত্য অনেক।
ইন্দ্রবীর সিং জলি আরও বলেন, "প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবারগুলি সোনাকে উপহার এবং উত্তরাধিকার হিসেবেই রেখে এসেছে ৷ এটি এমন একটি সম্পদ যা বাজার এবং নির্দিষ্ট কোনও সময়কালকে অতিক্রম করে স্থিতিশীলতা প্রদান করে। এই ধনতেরাসে, সোনা দুটি জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন করে: এটি ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা এবং সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ উভয়ই। বিনিয়োগকারীদের জন্য, একটি বার্তা স্পষ্ট: ভেবেচিন্তে কিনুন, ঝুঁকির সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং ঝোঁকের বশে নয়, গুণমান, তরলতা এবং সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগকে অগ্রাধিকার দিন।"
অনুজ গুপ্তার মতে, বিনিয়োগকারীরা যখন এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডের (ETF) মাধ্যমে সোনা কেনেন, তখন তহবিলগুলি বাস্তবিকভাবে সমর্থিত হয় ৷ এর অর্থ হল, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলিকে বাস্তবেই সোনা কিনতে হয়। তবে, চাহিদা বৃদ্ধি এবং এর ফলে প্রকৃত সোনার ঘাটতির কারণে, এটি সংগ্রহ করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। ফলে, কিছু সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (AMC) সাময়িকভাবে সোনার ETF-এর জন্য নতুন অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে গেলে, তারা ETF-এর মাধ্যমে সোনার কেনাকাটা ফের শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।