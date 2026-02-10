ETV Bharat / business

ফের সস্তা হল সোনা-রুপো, আজ দুই মূল্যবান ধাতুর দাম কোন শহরে কত ?

সোনা এখন তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের চেয়ে 11 শতাংশেরও বেশি কমেছে ৷ পাশাপাশি, রুপো তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের চেয়ে প্রায় 40 শতাংশ সস্তা হয়েছে।

Gold Silver Price
সোনা এখন তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের চেয়ে 11 শতাংশেরও বেশি কমেছে (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : February 10, 2026 at 3:25 PM IST

নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: শেয়ার বাজারে উত্থানের মধ্যে, আজ সোনা ও রুপোর দাম আবারও কমেছে। স্পট মার্কেটে রুপোর দাম প্রায় 2,000 টাকা কমেছে। সোনার দামও প্রতি 10 গ্রামে প্রায় 800 টাকা কমেছে। দেশের রাজধানী দিল্লি-সহ প্রধান শহরগুলিতে আজ সোনা ও রুপোর দাম কমেছে।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনা-রুপোর দাম

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) আজ সোনা ও রুপোর দাম কমেছে। এপ্রিল ডেলিভারির জন্য সোনার দাম 2,065 টাকা বা প্রায় 1.30 শতাংশ কমে প্রতি 10 গ্রামে 1,56,001 টাকায় খোলে। সোমবার, প্রতি 10 গ্রামে সোনার দাম ছিল 1,58,066 টাকা। মার্চ ডেলিভারির জন্য রুপোর দামও কমেছে, প্রতি কেজিতে রুপোর দর 2,623 টাকা বা প্রায় 1 শতাংশ কমে 2,62,620 টাকায় বন্ধ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপোর দাম তীব্র পতন

আন্তর্জাতিক বাজারেও আজ সোনা ও রুপোর দাম তীব্রভাবে কমেছে। টানা দুই দিন লাভের পর, বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তুলে নিয়েছেন, যার ফলে সোনা ও রুপোর দাম প্রায় 2 শতাংশ কমেছে। এশিয়ান বাজারে স্পট সোনার দাম 0.70 শতাংশ কমে প্রতি আউন্স 5,040 ডলারে হয়েছে। রুপোর দামও 1.94 শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে 80.33 ডলার হয়েছে। সোনা এখন তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের চেয়ে 11 শতাংশেরও বেশি কমেছে ৷ পাশাপাশি, রুপো তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের চেয়ে প্রায় 40 শতাংশ কমেছে।

প্রধান শহরগুলিতে সর্বশেষ সোনার দাম

আজ দেশের বিভিন্ন শহরে সোনার দাম ওঠানামা করেছে।

  • দিল্লিতে 24 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 156,970 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনা প্রতি 143,889 টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
  • মুম্বইতে, 24 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 157,240 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 144,137 টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
  • কলকাতায় 24 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 157,030 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 143,944 টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
  • চেন্নাইতে, 24 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 157,700 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনা প্রতি 10 গ্রামে 144,558 টাকায় লেনদেন হচ্ছে।
  • বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদেও সোনার দাম একই স্তরের কাছাকাছি রয়েছে।

সোনা-রুপোর দরে অস্থিরতা

গত বছর থেকে 2026 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রুপোর দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 29 জানুয়ারি, প্রথমবারের মতো 1 কেজি রুপোর দাম 4 লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। সেই সময়, রুপো প্রতি কেজিতে তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দর 4,20,048 টাকা ছিল। কিন্তু, তারপর থেকে রুপোর দাম ক্রমাগত কমছে। বর্তমানে এক কেজি রুপোর দাম 2,62,620 টাকা।

গত সপ্তাহ থেকে সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। 24 ক্যারেট সোনার দাম প্রায় 4000 টাকা কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব দেশীয় বাজারের সোনার দামের উপরও পড়ছে। বিদেশে সোনার বর্তমান দাম কম থাকার কারণে ভারতেও এই মূল্যবান ধাতুর দাম কমেছে।

